По данным инсайдера, разработка Star Wars Eclipse продвигается очень медленно

Что же на самом деле происходит со Star Wars Eclipse? Впервые анонсированная на The Game Awards в 2021 году, эта приключенческая игра от разработчика Quantic Dream с тех пор остаётся в тени и информация о ней крайне скудна.

Последняя официальная информация заключалась в том, что работа над игрой продолжается параллельно с другими проектами. Всё, что было сказано, это то, что разработчики «с нетерпением ждут возможности поделиться с вами дополнительной информацией в будущем».

Что ж, спустя месяцы и многочисленные обсуждения, появилась некоторая информация о текущем положении дел как с игрой, так и с её разработчиком.

Как было упомянуто в последнем выпуске Insider Gaming Weekly, разработка Star Wars Eclipse идёт очень медленно. Один источник даже упомянул, что команда «добивается очень незначительного прогресса в течение нескольких месяцев». Стоит отметить, что значительная часть игры уже завершена, но, что касается того, что ещё предстоит доделать, источники говорят, что работа идёт не очень хорошо. «На данном этапе до завершения игры, похоже, ещё несколько лет», — сказал один источник ещё в декабре.

Когда его спросили о том, что можно сделать, чтобы ускорить сроки и выпустить игру, тот же источник ответил, что они обсуждали расширение штата разработчиков, но NetEase не хотела инвестировать в данный момент, пока они решали, что делать в долгосрочной перспективе. По словам источника, и NetEase, и Quantic Dream действительно рассчитывают на Spellcasters Chronicles, которая вышла в ранний доступ в феврале, как на источник дохода, который затем можно будет потратить на разработку Eclipse.

На данном этапе долгосрочные перспективы определяются не столько творческими возможностями, сколько финансовой жизнеспособностью. Если Spellcasters потерпит коммерческий провал, NetEase, как ожидается, пересмотрит свои обязательства перед студией и может принять решение прекратить дальнейшие инвестиции.