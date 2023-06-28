По данным известного инсайдера, Star Wars Eclipse выйдет в 2026 году ©

Источники известного инсайдера тома Хендерсона сообщили, что ориентировочная дата выхода Star Wars Eclipse, разработанная Quantic Dream, — 2026 год, но релиз может быть отложен.

Новость поступила из тех же источников, которые сообщили, что китайский технологический гигант Netease приобретет Quantic Dream за шесть месяцев до официального объявления об этом.

Источники еще раз подтвердили проблемы Quantic Dream с наймом персонала после обвинений в проблемах на рабочем месте, включая сексуальные домогательства, кранч и токсичную рабочую культуру. Фактически, один разоблачитель, который пролил свет на эти обвинения, все еще ведет судебные тяжбы с Quantic Dream, которые, как ожидается, завершатся в конце этого года.

Понятно, что из-за размаха Star Wars Eclipse и предполагаемых проблем с наймом персонала выход игры может быть отложен ещё больше, чем запланированный на 2026 год. Из-за таких целей Star Wars Eclipse, вероятно, является самой далекой игрой по «Звездным войнам», которая была анонсирована. На данный момент в разработке находится шесть анонсированных игр по «Звездным войнам», которые еще не выпущены.

Star Wars Eclipse описывается как «новая приключенческая игра с разветвленным повествованием для нескольких персонажей, действие которой происходит в эпоху Высокой Республики в культовой галактике Star Wars , которая сейчас находится на ранней стадии разработки».