По слухам, Star Wars Eclipse находится в "производственном аду", NetEase хочет продать Quantic Dream

Star Wars Eclipse добавляет ещё одну темную главу в свою непростую историю: по слухам журналиста Майка Строу из Insider Gaming, игра от Quantic Dream находится в «производственном аду», и ситуация между студией и ее материнской компанией NetEase достигла критической точки. Спустя более четырёх лет после анонса игры проблемы только усугубляются.

Строу сделал эти комментарии во время обсуждения игр, которые могут быть представлены на следующей Xbox Games Showcase. Он был откровенен:

Да, дела идут неважно. NetEase хочет избавиться от Quantic Dream. Я не удивлюсь, если Quantic Dream будет продана к концу этого года или если они объявят что-то вроде: «Мы выставляем компанию на продажу», будь то к концу года или где-то в 2027 году.



Ситуация плохая. Серьёзно, она очень плохая. И есть очень много разочарования по этому поводу. Вот почему я не ожидаю увидеть эту игру в ближайшее время.

Центральная часть проблемы заключается в провале Spellcasters Chronicles, бесплатной игры 3 на 3, на которую Quantic Dream полагалась как на источник финансирования для продолжения разработки Eclipse. По словам Строу, студия рассчитывала на доходы от этой игры, чтобы «довести Eclipse до финишной линии». План не сработал: серверы игры будут отключены 19 июня, и это поражение ещё более горько, учитывая, что разработка Spellcasters Chronicles заняла восемь лет.

Внутренние последствия не заставили себя долго ждать. Студия проходит «внутреннюю реорганизацию», которая может привести к увольнению до 95 сотрудников. По слухам, Quantic Dream не может комментировать серьёзность ситуации, поскольку она всё ещё продолжается.

Даже с учётом возможности показа кинематографического трейлера Star Wars Eclipse на таких мероприятиях, как Summer Game Fest или Xbox Games Showcase, предыдущие сообщения о том, что до завершения игры ещё годы, остаются в силе. Любое публичное появление, по мнению Строу, будет скорее признаком выживания студии, чем конкретным объявлением о прогрессе.