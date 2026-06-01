По сообщениям, разработка Star Wars Eclipse идёт успешно - инсайдер поделился новыми подробностями сюжета

В сети появилась новая информация о Star Wars Eclipse, и инсайдер FivesWalker утверждает, что долгожданный проект Quantic Dream по вселенной «Звёздных войн» остаётся в активной разработке, несмотря на сообщения о проблемах за кулисами.

По словам инсайдера, «Star Wars Eclipse находится на очень продвинутой стадии, но до завершения ещё далеко». Он также прокомментировал предыдущие сообщения о трудностях в разработке, заявив:

Слухи о проблемах между Quantic Dream и Lucasfilm правдивы, но игра обязательно выйдет. У неё всё ещё очень большой масштаб.

FivesWalker также утверждает, что в игре будет несколько играбельных главных героев, чьи истории переплетаются в рамках более масштабного повествования.

Несколько главных персонажей, за которых вы играете, с разными точками зрения в масштабной истории.

Среди предполагаемых главных героев — молодой джедай. Согласно описанию, опубликованному FivesWalker:

Один из главных героев — традиционный молодой джедай. Идеалистичный, добросердечный, чьи пределы проверяются, когда он попадает в морально сомнительные и опасные ситуации в неизведанном регионе/государстве галактики.



Другой предполагаемый главный персонаж — молодая женщина, не обладающая чувствительностью к Силе. Инсайдер описал её как «девушку, не обладающую чувствительностью к Силе, работающую, как и Рей, почти как крепостная на бесплодной планете-свалке.

Он добавил, что, хотя она борется с бедностью и лишениями, «она бедна и голодает, но не одинока, как Рей». FivesWalker также поделился дополнительными подробностями о личной истории персонажа, заявив:

Добрый старик, её приёмный дедушка, заботился о ней с самого детства. Но теперь он болен, и его болезнь может радикализировать её и подтолкнуть к революции, даже если это означает противостояние чувствительным к Силе.

Ни Quantic Dream, ни Lucasfilm Games пока не прокомментировали последние заявления. Как и все неподтверждённые сообщения, эти детали следует рассматривать как слухи до официального подтверждения разработчиками.