Quantic Dream проводит забастовку, чтобы спасти Star Wars Eclipse

Сотрудники Quantic Dream объявили забастовку в знак протеста против условий труда, которые они считают неприемлемыми, и против руководства студии. Последняя многопользовательская игра студии, Spellcasters Chronicles, к сожалению, провалилась, и сегодня вся команда из 115 человек, возможно, находится в стороне, в то время как Star Wars Eclipse оказалась в затруднительном положении.

По словам представителей сотрудников, организационные трудности и отсутствие диалога между работниками и руководством ставят под угрозу разработку игры, самого амбициозного проекта компании. Бастующие указывают, в частности, на большую рабочую нагрузку, увольнения сотрудников и спорные решения руководства.

Они считают, что улучшение условий труда имеет важное значение для успешного завершения игры, отсюда и лозунг «Забастовка, чтобы спасти Star Wars Eclipse». Со своей стороны, руководство утверждает, что продолжает разработку игры и преуменьшает влияние забастовки. С момента анонса в 2021 году проект уже столкнулся с рядом трудностей и предполагаемых задержек, что подогревает опасения по поводу его будущего.

Следует также упомянуть китайского гиганта NetEase, которому принадлежит Quantic Dream через свою дочернюю компанию NetEase Games (Marvel Rivals, Where Winds Meet, FragPunk...). До сих пор компания хранит молчание и не делает никаких заявлений.