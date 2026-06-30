Quantic Dream публично отвергла опасения сотрудников о возможной отмене Star Wars Eclipse

Французская студия Quantic Dream официально прокомментировала напряженную ситуацию вокруг разработки своего амбициозного экшена Star Wars Eclipse. Руководство компании категорически опровергло заявления бастующих сотрудников о том, что масштабный проект во вселенной Звездных войн находится под угрозой закрытия из-за нехватки специалистов. В своем специальном обращении администрация подчеркнула, что производство идет полным ходом, а у команды есть все необходимые инструменты для реализации задуманного.

Конфликт внутри студии вспыхнул после закрытия многопользовательской игры Spellcasters Chronicles, из-за которого под угрозой сокращения оказались 115 человек. Профсоюз STJV незамедлительно организовал пикет у парижского офиса, причем акция протеста совпала по времени с официальным визитом делегации Lucasfilm Games, приехавшей оценить прогресс разработки. Протестующие заявили прессе, что без увольняемых кадров проект буквально невозможно завершить, а сама игра страдает от нехватки ресурсов и четкого видения.

Команда разработки Star Wars Eclipse укомплектована всеми необходимыми ресурсами для успешного выполнения своей миссии. Мы продолжаем развивать наши проекты на полной скорости, сохраняя творческую свободу и финансовую стабильность при поддержке наших партнеров.

Администрация студии заверила партнеров из Lucasfilm Games и родительскую компанию NetEase, что реструктуризация после закрытия Spellcasters Chronicles никак не повлияет на основную команду авторов Star Wars Eclipse. Тем не менее, французские журналисты отмечают, что производство масштабной интерактивной истории в эпохе Расцвета Республики продвигается крайне медленно. На данный момент у проекта все еще нет даже приблизительного релизного окна, а руководство планирует постепенно восполнять кадровые пробелы за счет точечного найма новых сотрудников.