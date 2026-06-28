Разработчики Star Wars: Eclipse признались, что команде не хватает людей для завершения игры

После сообщений о забастовке в Quantic Dream появились новые подробности о положении дел с разработкой Star Wars: Eclipse. Сотрудники студии утверждают, что главной проблемой проекта остается острая нехватка специалистов, из-за которой создание игры идет значительно сложнее, чем планировалось.

По данным французского издания Gamekult, разработчики считают, что ситуацию могло бы исправить сохранение команды, работавшей над закрытой онлайн-игрой Spellcaster Chronicles. Речь идет о 115 сотрудниках, которых планируют сократить после отмены проекта.

Один из сотрудников заявил, что эти специалисты не стали бы «лишними» для Star Wars: Eclipse. По его словам, столь масштабный проект нуждается в дополнительных ресурсах, а нынешний штат не позволяет вести разработку в комфортном темпе. Работники также раскритиковали практику, при которой игровые компании рассчитывают на переработки вместо расширения команд.

Еще одной проблемой сотрудники называют сложную систему управления после покупки Quantic Dream компанией NetEase. По их словам, руководство студии регулярно ссылается на решения китайского холдинга, однако представители NetEase не участвуют в переговорах с коллективом, несмотря на соответствующие просьбы.

Разработчики надеются, что руководство пересмотрит кадровую политику, поскольку, по их мнению, без усиления команды завершить столь амбициозный проект будет крайне непросто. Именно поэтому серия протестов, начавшаяся в июне, по словам сотрудников, направлена не против Star Wars: Eclipse, а ради ее успешного завершения.