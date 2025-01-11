Джа-Джа Бинкс станет играбельным персонажем в Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

В грядущем ремастере Star Wars Episode I: Jedi Power Battles разработчики из Aspyr добавили неожиданное нововведение: Джа-Джа Бинкс станет играбельным персонажем. Это было официально подтверждено в новом трейлере, где гунганский герой сражается с дроидами, используя посох.
Изначально выпущенная в 2000 году, игра предлагала широкий выбор персонажей, включая Оби-Вана, Квай-Гона и Пло Куна. Однако Джа-Джа, несмотря на ключевую роль в фильме «Призрачная угроза», в оригинальной версии отсутствовал.
Ремастер, запланированный на конец месяца, добавит также изменяемые цвета световых мечей, поддержку чит-кодов и «другие сюрпризы».
Неоднократно проходил на ps1, игра шикарная
мы всегда знали, что на самом деле он тёмный владыка ситх... // Олег Вахрин
жажабинкс как затянувшаяся шутка
Могли бы графику вытянуть хотяб до уровня ps2
Ждем модификацию где ему дадут красный световой меч.