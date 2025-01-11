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Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles 23.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.9 8 оценок

Джа-Джа Бинкс станет играбельным персонажем в Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

butcher69
Новости

В грядущем ремастере Star Wars Episode I: Jedi Power Battles разработчики из Aspyr добавили неожиданное нововведение: Джа-Джа Бинкс станет играбельным персонажем. Это было официально подтверждено в новом трейлере, где гунганский герой сражается с дроидами, используя посох.

Изначально выпущенная в 2000 году, игра предлагала широкий выбор персонажей, включая Оби-Вана, Квай-Гона и Пло Куна. Однако Джа-Джа, несмотря на ключевую роль в фильме «Призрачная угроза», в оригинальной версии отсутствовал.

Ремастер, запланированный на конец месяца, добавит также изменяемые цвета световых мечей, поддержку чит-кодов и «другие сюрпризы».

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
TheNikolay00

Неоднократно проходил на ps1, игра шикарная

4
Пользователь ВКонтакте

мы всегда знали, что на самом деле он тёмный владыка ситх... // Олег Вахрин

2
Темный-Властелин

жажабинкс как затянувшаяся шутка

1
vertehwost

Могли бы графику вытянуть хотяб до уровня ps2

0
Nick Neils

Ждем модификацию где ему дадут красный световой меч.

0