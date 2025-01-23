Еще один провальный ремастер? Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles получила средние оценки от СМИ

Сегодня выходит очередной ремастер, который должен быть особенно интересен поклонникам «Звездных войн». Спустя почти 25 лет стала доступна новая версия Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles. Игра получила визуальное обновление, улучшенное управление и несколько новых функций, которые являются лишь интересными, но незначительными дополнениями.
Aspyr Media недавно утверждала, что анонс Jedi Power Battles был воспринят с большим энтузиазмом. А что насчет самой игры? Все зависит от продаж, но первые обзоры довольно средние. На Metacritic есть 15 обзоров (по пять для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch):.
- Nintendo Switch - 62%
- Xbox Series X - 60%
- PlayStation 5 - 56%
Конечно, ситуация несколько изменится, но в лучшую ли сторону? Это оценки избранных редакторов. Однако стоит отметить, что не все из них учитываются в среднем рейтинге Metacritic:
- PlayStation Universe - 8,5/10
- Hardcore Gamer - 8/10
- Xbox Era - 7/10
- God is a Geek - 7/10
- Nintendo Life - 6/10
- CGMagazine - 5/10
- Xbox Achievements - 5/10
- PlayStation Trophies - 5/10
- Pure Xbox - 5/10
- Gameliner - 4/10
- Complete Xbox - 4/10
- Checkpoint Gaming - 3,5/10
Рецензенты хвалят кооперативный режим, который может быть очень веселым, и обширный список персонажей. К недостаткам часто относят ошибки, неотполированный игровой процесс и раздражающие элементы платформинга.
Дак а че нельзя было хотя бы модельер более полигональные сделать? Это моя игра детства с пацанами на Дримке играли, но это же совсем лениво
сразу видно кому сколько занесли по оценкам 🤣
Ну на первой плойке с друзьями рубились в оригинал, довольно годная рубилка была
Да она на момент выхода так себе была, нашли что ремастировать... Лучше бы вспомнили о Rogue Squadron 1-3, Demolition и Republic Commando
А можно в кой-то веки сделать ремастер для академии джедаев и котора?
Ей богу, достают игры которые я покупал на дисках ля соньки и узнаю их только когда их вот показывает, культовые вещи так до конца и не трогают.
Провальная игра была еще со времен клубов с пс1
главное зачем?
Походу и в своё время не сыскала популярности игра. Посмотрим что там будет с ремастером Tomb Raider.