Еще один провальный ремастер? Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles получила средние оценки от СМИ

Сегодня выходит очередной ремастер, который должен быть особенно интересен поклонникам «Звездных войн». Спустя почти 25 лет стала доступна новая версия Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles. Игра получила визуальное обновление, улучшенное управление и несколько новых функций, которые являются лишь интересными, но незначительными дополнениями.

Aspyr Media недавно утверждала, что анонс Jedi Power Battles был воспринят с большим энтузиазмом. А что насчет самой игры? Все зависит от продаж, но первые обзоры довольно средние. На Metacritic есть 15 обзоров (по пять для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch):.

Nintendo Switch - 62%

Xbox Series X - 60%

PlayStation 5 - 56%

Конечно, ситуация несколько изменится, но в лучшую ли сторону? Это оценки избранных редакторов. Однако стоит отметить, что не все из них учитываются в среднем рейтинге Metacritic:

PlayStation Universe - 8,5/10

Hardcore Gamer - 8/10

Xbox Era - 7/10

God is a Geek - 7/10

Nintendo Life - 6/10

CGMagazine - 5/10

Xbox Achievements - 5/10

PlayStation Trophies - 5/10

Pure Xbox - 5/10

Gameliner - 4/10

Complete Xbox - 4/10

Checkpoint Gaming - 3,5/10

Рецензенты хвалят кооперативный режим, который может быть очень веселым, и обширный список персонажей. К недостаткам часто относят ошибки, неотполированный игровой процесс и раздражающие элементы платформинга.