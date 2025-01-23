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Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles 23.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.3 15 оценок

Еще один провальный ремастер? Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles получила средние оценки от СМИ

monk70
Новости

Сегодня выходит очередной ремастер, который должен быть особенно интересен поклонникам «Звездных войн». Спустя почти 25 лет стала доступна новая версия Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles. Игра получила визуальное обновление, улучшенное управление и несколько новых функций, которые являются лишь интересными, но незначительными дополнениями.

Aspyr Media недавно утверждала, что анонс Jedi Power Battles был воспринят с большим энтузиазмом. А что насчет самой игры? Все зависит от продаж, но первые обзоры довольно средние. На Metacritic есть 15 обзоров (по пять для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch):.

  • Nintendo Switch - 62%
  • Xbox Series X - 60%
  • PlayStation 5 - 56%

Конечно, ситуация несколько изменится, но в лучшую ли сторону? Это оценки избранных редакторов. Однако стоит отметить, что не все из них учитываются в среднем рейтинге Metacritic:

  • PlayStation Universe - 8,5/10
  • Hardcore Gamer - 8/10
  • Xbox Era - 7/10
  • God is a Geek - 7/10
  • Nintendo Life - 6/10
  • CGMagazine - 5/10
  • Xbox Achievements - 5/10
  • PlayStation Trophies - 5/10
  • Pure Xbox - 5/10
  • Gameliner - 4/10
  • Complete Xbox - 4/10
  • Checkpoint Gaming - 3,5/10

Рецензенты хвалят кооперативный режим, который может быть очень веселым, и обширный список персонажей. К недостаткам часто относят ошибки, неотполированный игровой процесс и раздражающие элементы платформинга.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
vertehwost

Дак а че нельзя было хотя бы модельер более полигональные сделать? Это моя игра детства с пацанами на Дримке играли, но это же совсем лениво

5
Wolfenstein

сразу видно кому сколько занесли по оценкам 🤣

2
ДЕНИСКА_омск

Ну на первой плойке с друзьями рубились в оригинал, довольно годная рубилка была

2
Night Driving Avenger

Да она на момент выхода так себе была, нашли что ремастировать... Лучше бы вспомнили о Rogue Squadron 1-3, Demolition и Republic Commando

1
Just-a-your-King

А можно в кой-то веки сделать ремастер для академии джедаев и котора?
Ей богу, достают игры которые я покупал на дисках ля соньки и узнаю их только когда их вот показывает, культовые вещи так до конца и не трогают.

0
XOJIODHbIU

Провальная игра была еще со времен клубов с пс1

0
WerGC

главное зачем?

0
SkyGame

Походу и в своё время не сыскала популярности игра. Посмотрим что там будет с ремастером Tomb Raider.

0