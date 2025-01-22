Ремастер Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles получил релизный трейлер в преддверии скорого выхода

Ремастер классической экшен-игры Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles, выход которой запланирован на завтра на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, получил новый трейлер.

Короткий трейлер дает нам быстрый взгляд на динамичную игру, которая позволяет игрокам проходить уровни, основанные на фильме "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", с множеством разных персонажей. Для контекста, оригинальный релиз игры состоялся еще в 2000 году, она вышла на PlayStation и Dreamcast.

Эта аркадная игра с боковой прокруткой позволит игрокам сражаться с множеством различных видов дроидов из «Скрытой угрозы». Также есть множество игровых персонажей, включая Мейса Винду, Оби-Вана Кеноби, Квай-Гона Джинна и даже персонажей из вселенной «Звездных войн», таких как Пло Кун и Ади Галлия.

Игра также разблокирует специальных персонажей, таких как Ки-Ади Мунди, Дарт Мол, королева Амидала и даже боевого дроида прямо с самого начала. Игрокам нужно было выполнить различные задания в оригинальном релизе игры, чтобы разблокировать этих персонажей.

В игре также есть многопользовательский режим в виде локального кооператива с разделенным экраном, где до 2 игроков могут проходить 10-уровневую кампанию игры бок о бок. Игроки также могут проходить бонусные мини-игры на протяжении всего своего путешествия по кампании.

Среди новых функций в Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles — возможность использовать классическое управление или новую современную схему управления, режим Новая игра+, забавные чит-коды и даже множество новых игровых персонажей, таких как тускенский рейдер.