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Star Wars: Episode 1 - Jedi Power Battles 23.01.2025
Экшен, От третьего лица
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Студия Aspyr анонсировала ремастер Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

butcher69
Новости

Студия Aspyr анонсировала ремастер классической игры Star Wars Episode I: Jedi Power Battles. Релиз обновлённой версии намечен на 23 января 2025 года для PC, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. На консолях уже доступны предзаказы по цене 20 долларов, а в Steam игру пока можно лишь добавить в список желаемого.

Сюжет игры разворачивается во время событий первого эпизода саги Джорджа Лукаса, где джедаям предстоит освободить королевский дворец на планете Набу и принять участие в других битвах. Враги — это дроиды и существа из вселенной Star Wars, а финальный бой — с самим Дартом Молом. Игроки смогут взять на себя роль одного из доступных джедаев, включая Оби-Вана Кеноби и Мейса Винду.

Разработчики расширили возможности игры: теперь можно выбрать ранее заблокированных персонажей, таких как королева Амидала, Ки-Ади-Мунди, боевой дроид и капитан Панаку.

Игра поддерживает кооперативный режим для двух игроков и включает сюжетную кампанию из 10 уровней с разнообразными мини-играми. В ремастере также появятся дополнительные бонусы, включая режим «Новой игры+», поддержку чит-кодов и другие сюрпризы. Ожидаются и технические улучшения, хотя подробностей об этом пока не раскрыли.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
vertehwost

могли хоть немного графон подтянуть ,, теней добавить , очень лениво , в bounty hunter и то добавили

3
Dark Corsair

Иногда я поражаюсь что выпускают ремастеры по играм, по которым увидеть ремастер вероятноть нулевая) Игра классная, с другом проходили в детстве на PS1)

2
0ncnjqybr

Такому древнему ископаемому нужны не ремастеры, а ремейки)

2
Archibalbd7

лучше бы STAR WARS - The Force Unleashed ремастировали

2
Yoshemitsu

Прикольная игрушка была в свое время. Проходил за Пло Куна, он читерил своим бессмертием

1
nikvik jm

Играл на Дримкасте,и там игра выглядит чуть лучше чем ремастер.

1
Шмоня Натанзон

Это про такие ремейки Аспир нам все уши прожжужали?

0
ka27

И вдвоём проходили и один играл, прокачивал персов там(за Дарта Мола играл), перепрошёл игру уже получается в 2016, перед выходом Изгой 1, тогда кууучу всего по Звёздным войнам приурочил. Нравилось вступление, музыка, сотни раз пересматривал тогда и мечтал о такой графе в самих играх :)

0
Archibalbd7

на пске первой в неё играл , но блин этот ремастер убого выглядит

0
canteexnik

Ну на телефоне было бы самое то, но для ПК какая-то фикалина

0