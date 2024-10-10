Студия Aspyr анонсировала ремастер Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Студия Aspyr анонсировала ремастер классической игры Star Wars Episode I: Jedi Power Battles. Релиз обновлённой версии намечен на 23 января 2025 года для PC, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. На консолях уже доступны предзаказы по цене 20 долларов, а в Steam игру пока можно лишь добавить в список желаемого.
Сюжет игры разворачивается во время событий первого эпизода саги Джорджа Лукаса, где джедаям предстоит освободить королевский дворец на планете Набу и принять участие в других битвах. Враги — это дроиды и существа из вселенной Star Wars, а финальный бой — с самим Дартом Молом. Игроки смогут взять на себя роль одного из доступных джедаев, включая Оби-Вана Кеноби и Мейса Винду.
Разработчики расширили возможности игры: теперь можно выбрать ранее заблокированных персонажей, таких как королева Амидала, Ки-Ади-Мунди, боевой дроид и капитан Панаку.
Игра поддерживает кооперативный режим для двух игроков и включает сюжетную кампанию из 10 уровней с разнообразными мини-играми. В ремастере также появятся дополнительные бонусы, включая режим «Новой игры+», поддержку чит-кодов и другие сюрпризы. Ожидаются и технические улучшения, хотя подробностей об этом пока не раскрыли.
могли хоть немного графон подтянуть ,, теней добавить , очень лениво , в bounty hunter и то добавили
Иногда я поражаюсь что выпускают ремастеры по играм, по которым увидеть ремастер вероятноть нулевая) Игра классная, с другом проходили в детстве на PS1)
Такому древнему ископаемому нужны не ремастеры, а ремейки)
лучше бы STAR WARS - The Force Unleashed ремастировали
Прикольная игрушка была в свое время. Проходил за Пло Куна, он читерил своим бессмертием
Играл на Дримкасте,и там игра выглядит чуть лучше чем ремастер.
Это про такие ремейки Аспир нам все уши прожжужали?
И вдвоём проходили и один играл, прокачивал персов там(за Дарта Мола играл), перепрошёл игру уже получается в 2016, перед выходом Изгой 1, тогда кууучу всего по Звёздным войнам приурочил. Нравилось вступление, музыка, сотни раз пересматривал тогда и мечтал о такой графе в самих играх :)
на пске первой в неё играл , но блин этот ремастер убого выглядит
Ну на телефоне было бы самое то, но для ПК какая-то фикалина