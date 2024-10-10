Студия Aspyr анонсировала ремастер Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Студия Aspyr анонсировала ремастер классической игры Star Wars Episode I: Jedi Power Battles. Релиз обновлённой версии намечен на 23 января 2025 года для PC, Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. На консолях уже доступны предзаказы по цене 20 долларов, а в Steam игру пока можно лишь добавить в список желаемого.

Сюжет игры разворачивается во время событий первого эпизода саги Джорджа Лукаса, где джедаям предстоит освободить королевский дворец на планете Набу и принять участие в других битвах. Враги — это дроиды и существа из вселенной Star Wars, а финальный бой — с самим Дартом Молом. Игроки смогут взять на себя роль одного из доступных джедаев, включая Оби-Вана Кеноби и Мейса Винду.

Разработчики расширили возможности игры: теперь можно выбрать ранее заблокированных персонажей, таких как королева Амидала, Ки-Ади-Мунди, боевой дроид и капитан Панаку.

Игра поддерживает кооперативный режим для двух игроков и включает сюжетную кампанию из 10 уровней с разнообразными мини-играми. В ремастере также появятся дополнительные бонусы, включая режим «Новой игры+», поддержку чит-кодов и другие сюрпризы. Ожидаются и технические улучшения, хотя подробностей об этом пока не раскрыли.