Директор Fate of the Old Republic рассказал о разработке и её связи с KOTOR - новые подробности появятся в 2027 году

Кейси Хадсон поделился новыми подробностями Fate of the Old Republic — духовной наследницы Knights of the Old Republic. В часовом интервью разработчик рассказал о команде, темпах производства и планах на будущее.

По словам Хадсона, над игрой работают около 60 человек. Он назвал студию скорее крупной инди-командой, чем AAA-разработчиком. Сотрудники совмещают несколько обязанностей, однако это не должно помешать проекту выглядеть на уровне крупных игр.

История создания Fate of the Old Republic началась после закрытия Humanoid Origin — предыдущей студии Хадсона, которая занималась другой научно-фантастической RPG. Когда финансирование проекта прекратилось, руководитель Disney Games предложил разработчику создать духовную наследницу KOTOR.

В команду вошли ветераны Knights of the Old Republic и Mass Effect. Хадсон подчеркнул, что разработчики опираются на собственный опыт, а одной из главных целей станет сохранение личного характера истории на фоне масштабных галактических событий.

Пока неясно, насколько сильно в игре будут развиты знакомые поклонникам моральные выборы между светлой и тёмной сторонами Силы. Fate of the Old Republic позиционируется как action-RPG, но подробностей боевой системы пока нет. Она может напоминать Jedi: Fallen Order или использовать тактические элементы в духе Final Fantasy VII Remake.

Хадсон также намекнул на появление знакомых поклонникам элементов вселенной — персонажей, локаций или их потомков. При этом игра должна стать самостоятельной историей, понятной и новичкам.

Первая половина 2025 года ушла на оформление контрактов, а во второй команда занялась прототипированием и набором сотрудников. Сейчас разработка продвигается довольно быстро: крупные этапы завершаются примерно раз в полгода. Ранее Хадсон заявлял, что рассчитывает выпустить игру до 2030 года.

Наконец, разработчик пообещал интересные новости в начале 2027 года. Подробности будут раскрывать постепенно. Одной из возможных площадок для анонсов может стать Star Wars Celebration, тогда как появление трейлера на The Game Awards Хадсон считает маловероятным.