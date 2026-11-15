Директор Fate of the Old Republic рассказал о разработке и её связи с KOTOR - новые подробности появятся в 2027 году

Кейси Хадсон поделился новыми подробностями Fate of the Old Republic — духовной наследницы Knights of the Old Republic. В часовом интервью разработчик рассказал о команде, темпах производства и планах на будущее.
По словам Хадсона, над игрой работают около 60 человек. Он назвал студию скорее крупной инди-командой, чем AAA-разработчиком. Сотрудники совмещают несколько обязанностей, однако это не должно помешать проекту выглядеть на уровне крупных игр.
История создания Fate of the Old Republic началась после закрытия Humanoid Origin — предыдущей студии Хадсона, которая занималась другой научно-фантастической RPG. Когда финансирование проекта прекратилось, руководитель Disney Games предложил разработчику создать духовную наследницу KOTOR.
В команду вошли ветераны Knights of the Old Republic и Mass Effect. Хадсон подчеркнул, что разработчики опираются на собственный опыт, а одной из главных целей станет сохранение личного характера истории на фоне масштабных галактических событий.
Пока неясно, насколько сильно в игре будут развиты знакомые поклонникам моральные выборы между светлой и тёмной сторонами Силы. Fate of the Old Republic позиционируется как action-RPG, но подробностей боевой системы пока нет. Она может напоминать Jedi: Fallen Order или использовать тактические элементы в духе Final Fantasy VII Remake.
Хадсон также намекнул на появление знакомых поклонникам элементов вселенной — персонажей, локаций или их потомков. При этом игра должна стать самостоятельной историей, понятной и новичкам.
Первая половина 2025 года ушла на оформление контрактов, а во второй команда занялась прототипированием и набором сотрудников. Сейчас разработка продвигается довольно быстро: крупные этапы завершаются примерно раз в полгода. Ранее Хадсон заявлял, что рассчитывает выпустить игру до 2030 года.
Наконец, разработчик пообещал интересные новости в начале 2027 года. Подробности будут раскрывать постепенно. Одной из возможных площадок для анонсов может стать Star Wars Celebration, тогда как появление трейлера на The Game Awards Хадсон считает маловероятным.
Пускай уж лучше делают качественно и не торопятся особо - лучше дольше подождать, чем получить унылое поделие типа той же дилогии Jedi. Прошел Fallen Order около года назад, и это буквально "срез" текущего состояния игропрома: скучная, "пресная", унылая, "соевая", пустая, "без души", но "душная" при этом...
Все плюсы игры (они, все же, есть, хоть их и мало) полностью нивелированы минусами. В итоге почти через силу прошел разок - и забыл. Сейчас даже не вспомню ничего из сюжета - настолько он