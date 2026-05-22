Директор Star Wars: Fate of the Old Republic подтвердил планы выпустить игру до 2030 года

На прошлой декабрьской церемонии The Game Awards состоялась первая презентация Star Wars: Fate of the Old Republic — новой одиночной экшен-RPG в культовом сеттинге Старой Республики.

Проектом руководит Кейси Хадсон, создатель легендарной KOTOR и трилогии Mass Effect. Сейчас он возглавляет команду Arcanaut Studios. В свежем интервью Bloomberg Хадсон повторил свое предыдущее заявление о том, что планирует выпустить игру до 2030 года.

Разработчик подчеркнул, что никогда не тратил на производство одного тайтла больше четырех лет и не собирается нарушать это правило. В отличие от других студий, затягивающих разработку на 5–7 лет, Хадсон планирует уложиться в привычные сроки.

При этом студия полностью откажется от генеративного ИИ — глава Arcanaut назвал нейросети «творчески бездушными» и «бесполезными». Вместо этого к созданию игры привлекут сторонних подрядчиков и живых специалистов.