К разработке Fate of the Old Republic в качестве арт-директора присоединился ветеран Myst 4 и Splinter Cell: Conviction

Star Wars: Fate of the Old Republic стала одним из самых захватывающих анонсов на прошлогодней церемонии The Game Awards, и хотя фанаты опасаются повторения ситуации с Star Wars Eclipse, когда после крутого первого тизера в течение многих лет не будет никаких новостей, похоже, работа над новой RPG активизировалась с декабря.

В настоящее время в Arcanaut Studios идёт набор персонала для проекта, и недавно студия наняла Паскаля Бланше (Myst 4, Splinter Cell: Conviction) в качестве художественного директора. Художник объявил о своём присоединении к проекту по вселенной «Звёздных войн» через свой аккаунт на Bluesky.

С огромной радостью сообщаю, что я приступил к новой должности арт-директора студии ArcanautStudios, где я объединил усилия с Кейси Хадсоном и его потрясающей командой для работы над следующим эпическим проектом Star Wars: Fate of the Old Republic!

Бланше недавно работал в Behaviour Interactive, где руководил художественным оформлением таких игр, как хоррор-симулятор свиданий Hooked on You и гибрид строительного экшена Meet your Maker. Ранее он принимал участие в визуальном оформлении ряда игр Ubisoft, таких как Far Cry: New Dawn, первая Assassin's Creed и оригинальная игра по мотивам «Аватара».

Бланше также участвовал в разработке элементов эпохи Высокой Республики во «Звёздных войнах», включая культовый Звёздный маяк, так что это не первый его опыт в далёкой-далёкой галактике.