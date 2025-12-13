Кейси Хадсон пообещал, что Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет раньше 2030 года: "Я же не молодею"

Ветеран игровой индустрии Кейси Хадсон, известный по работе над трилогией Mass Effect и Knights of the Old Republic, сделал заявление в X, развеяв опасения фанатов относительно сроков выхода новой игры по вселенной "Звездных войн". Хадсон, ныне CEO и креативный директор студии Arcanaut Studios, подтвердил, что проект Star Wars: Fate of the Old Republic находится на ранней стадии разработки, но дебютирует раньше, чем предполагают слухи о 2030 годе.

В своем посте от 12 декабря Хадсон поделился восторгом от недавнего анонса:

Все еще в эйфории от вчерашнего волнения! Мы на ранней стадии разработки, но с нетерпением ждем возможности раскрыть больше о Star Wars: Fate of the Old Republic, и мы будем делиться этим здесь!

На следующий день, реагируя на спекуляции о далекой дате релиза от Джейсона Шрайера, он добавил с юмором:

Не волнуйтесь из-за слухов "выйдет не раньше 2030". Игра выйдет раньше. Я же не молодею!