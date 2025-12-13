Кейси Хадсон пообещал, что Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет раньше 2030 года: "Я же не молодею"

Ветеран игровой индустрии Кейси Хадсон, известный по работе над трилогией Mass Effect и Knights of the Old Republic, сделал заявление в X, развеяв опасения фанатов относительно сроков выхода новой игры по вселенной "Звездных войн". Хадсон, ныне CEO и креативный директор студии Arcanaut Studios, подтвердил, что проект Star Wars: Fate of the Old Republic находится на ранней стадии разработки, но дебютирует раньше, чем предполагают слухи о 2030 годе.
В своем посте от 12 декабря Хадсон поделился восторгом от недавнего анонса:
Все еще в эйфории от вчерашнего волнения! Мы на ранней стадии разработки, но с нетерпением ждем возможности раскрыть больше о Star Wars: Fate of the Old Republic, и мы будем делиться этим здесь!
На следующий день, реагируя на спекуляции о далекой дате релиза от Джейсона Шрайера, он добавил с юмором:
Не волнуйтесь из-за слухов "выйдет не раньше 2030". Игра выйдет раньше. Я же не молодею!
Хвалили эту игру, но я только вторую часть застал но не смог одолеть чёрного робота на снежной планете, имя персонажа до сих пор помню ЭНИ ДЖОЛЛИ! Замечательная была игра, но говорили, первая даже лучше была. Во второй можно было своими поступками становиться или доброй либо злой и даже внешность от этого изменялась. Классная серия была, но была ещё и battlground вроде как, но там чистый тир, не так интересно было конечно.
Второй Котор в плане сюжета и персонажей в разы лучше первой части . Другое дело , что во второй части не доработан геймплей , много багов и вырезано много контента , потому что по классике жанра того времени Обсидианы должны были успеть сделать игру за короткий срок .
Что у них кроме звёздных воин осталось не испорченным? Jade empire ?
а это будет как послесловие после the old republic или всё же ещё немного после kotor 2?
хорошее ответвление SW, жаль не развивалось из-за диснея...