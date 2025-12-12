На TGA 2025 анонсировали одиночную ролевую игру Star Wars Fate of the Old Republic от авторов оригинальной KOTOR

На церемонии The Game Awards 2025 состоялся один из самых громких анонсов вечера — Star Wars: Fate of the Old Republic, новую одиночную ролевую игру, созданную в сотрудничестве Arcanaut Studios и Lucasfilm Games. Проект сразу получил статус духовного наследника культовой Star Wars: Knights of the Old Republic, и на это есть все причины.

Игру возглавляет Кейси Хадсон — соавтор Mass Effect и геймдиректор оригинальной KOTOR. Его возвращение к эпохе Старой Республики стало настоящей сенсацией для фанатов, многие из которых ждут продолжения или перезапуска легендарной серии уже почти два десятилетия.

Fate of the Old Republic обещает стать масштабным сюжетным приключением, в котором игрок окажется в галактике на пороге нового возрождения. Разработчики подчёркивают: каждое решение будет влиять на путь героя, постепенно направляя его либо к светлой, либо к тёмной стороне. Команда Arcanaut Studios, включающая ветеранов индустрии и опытных сценаристов, стремится создать историю, достойную статуса наследника KOTOR — с эмоциональными выборами, глубокими персонажами и атмосферой далёкой-далёкой галактики.

Пока подробностей немного, но уже ясно: Fate of the Old Republic — один из самых амбициозных проектов во вселенной Star Wars за последние годы.