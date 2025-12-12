Первые подробности Star Wars: Fate of the Old Republic из эксклюзивного интервью Кейси Хадсона

Одна из главных сенсаций церемонии The Game Awards 2025 оказалась родом из далекой-далекой галактики. На сцене представили трейлер и анонсировали Star Wars: Fate of the Old Republic - одиночную экшен-РПГ с эпичным сюжетом, разрабатываемую новой студией Arcanaut Studios в тесном сотрудничестве с Lucasfilm Games.

Самое главное - проект возглавляет Кейси Хадсон, креативный директор и режиссер культовой Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) и легендарной трилогии Mass Effect. Его возвращение к истокам стало подарком для миллионов фанатов, два десятилетия ждавших достойного преемника KOTOR.



В эксклюзивном первом интервью о грядущей игре Хадсон и вице-президент и генеральный директор Lucasfilm Games Дуглас Рейли встретились с StarWars.com, чтобы поговорить о богатой истории KOTOR и рассказать, чего ожидать от нового сотрудничества.

Когда мы разрабатывали оригинальный KOTOR, мы хотели создать эталонный опыт Star Wars - приключение, состоящее из всего, о чем мы мечтали как фанаты. Сейчас, спустя 25 лет после начала работы над той игрой, наши амбиции столь же велики. Fate of the Old Republic - это возможность исследовать современное видение Star Wars, используя передовые технологии, игровой дизайн и совершенно новую историю, созданную специально для сочетания свободы игрока и погружения в Star Wars, что было в основе KOTOR.

Разработчики и издатель подчеркивают, что Fate of the Old Republic не является прямым сиквелом или продолжением KOTOR I и II. Это совершенно новая история с новыми героями и локациями.

Однако игра создается людьми, которые помогали формировать это наследие. Для нас этот проект о том, чтобы почтить это наследие, создав такую же глубокую, кинематографичную, основанную на выборах ролевую игру.

В интервью Хадсон раскрыл философию проекта и ключевые столпы, на которых будет строиться игра: инновационное повествование, запоминающиеся персонажи, сложный игровой процесс и захватывающая свобода.



Lucasfilm Games сознательно выбрала для новой игры эпоху Старой Республики. По словам Дугласа Рейли, прошлое галактики - это огромное чистое полотно, которое дает творцам максимальную свободу.

На данный момент игра находится на ранней стадии разработки. Показанный трейлер был пререндером, демонстрирующим атмосферу и сеттинг. Конкретные даты выхода, платформы и детали геймплея не раскрываются.

Мы все еще в начале пути, впереди множество вызовов. Я благодарен за поддержку фанатов KOTOR на протяжении многих лет и с нетерпением жду начала этого путешествия вместе, чтобы делиться нашими успехами, как только сможем!