По словам Шрайера, Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет не раньше 2030 года

Дата выхода Star Wars: Fate of the Old Republic кажется очень далёкой, по крайней мере, по мнению журналиста Джейсона Шрайера, который высказался по этому поводу, чтобы пролить свет на ситуацию и оценить ожидания фанатов.
Самым большим сюрпризом прошлой ночи стала Star Wars: Fate of the Old Republic, новый проект под руководством Кейси Хадсона, который также работал над KOTOR и Anthem. Это захватывающая новость для многих... но Lucasfilm ясно дала понять, что студия была основана в этом году, а это значит, что релиз в 2030 году — это консервативная оценка. Возможно, это будет игра для PlayStation 7.
К сожалению, сроки, указанные Джейсоном Шрайером, вполне правдоподобны для проекта такого типа и фактически представляют собой наилучший сценарий, с путём, не осложнённым потенциальными проблемами при разработке.
Выпущенный кинематографический трейлер не имеет никакого отношения к самой игре, и никакой информации о возможной дате релиза предоставлено не было, даже отдалённо напоминающей о ней: все это говорит о том, что проект только начался и его реализация займёт много времени.
Да не выйдет она. Так же как SW Eclipse, так же как и ремастер KOTOR.
оооо, спасибо, Женётчик, настрадамус ты наш, что бы мы без тебя делали! подскажи еще пожалуйста, когда HL3 выйдет
А там до 30го и закрыться успеют
Или не выйдет.
Зачем анонсировать игру до выхода которой 5 лет? Вот реально, зачем?
Спонсоры чтобы нашлись?
Не понимаю этой моды анонсировать игру за несколько лет до выхода. Ну серьезно, когда анонс делают за 2-3 года до примерного релиза, это же бред, понятно, что игра на таком этапе только разве что на бумаге существует и разработка еще даже не начиналась толком. Тот же фантом блейд можно было анонсировать на ТГА с датой релиза сразу, а то в 23м анонсировали, и ровно через 3 года релиз лол. Любители хайпа нагнать.