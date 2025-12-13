По словам Шрайера, Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет не раньше 2030 года

Дата выхода Star Wars: Fate of the Old Republic кажется очень далёкой, по крайней мере, по мнению журналиста Джейсона Шрайера, который высказался по этому поводу, чтобы пролить свет на ситуацию и оценить ожидания фанатов.

Самым большим сюрпризом прошлой ночи стала Star Wars: Fate of the Old Republic, новый проект под руководством Кейси Хадсона, который также работал над KOTOR и Anthem. Это захватывающая новость для многих... но Lucasfilm ясно дала понять, что студия была основана в этом году, а это значит, что релиз в 2030 году — это консервативная оценка. Возможно, это будет игра для PlayStation 7.

К сожалению, сроки, указанные Джейсоном Шрайером, вполне правдоподобны для проекта такого типа и фактически представляют собой наилучший сценарий, с путём, не осложнённым потенциальными проблемами при разработке.

Выпущенный кинематографический трейлер не имеет никакого отношения к самой игре, и никакой информации о возможной дате релиза предоставлено не было, даже отдалённо напоминающей о ней: все это говорит о том, что проект только начался и его реализация займёт много времени.