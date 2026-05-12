Star Wars: Fate of the Old Republic не будет игрой на сотни часов, и в ней не будет использоваться бездушный ИИ

Star Wars: The Fate of the Old Republic получила неожиданное представление на The Game Awards 2025, и с тех пор никаких новых подробностей не появилось. Директор игры Кейси Хадсон заявил, что игра должна выйти до 2030 года, но это не дает игрокам много информации. Теперь стало известно, кто финансирует Star Wars FOTOR.

В отчёте Bloomberg сообщается, что бывший руководитель NetEase Саймон Чжу объявил о запуске своей новой компании GreaterThan Group, которая привлекла 100 миллионов долларов финансирования. В число проектов GTG входит Star Wars: The Fate of the Old Republic.

Кроме того, Хадсон поделился своими мыслями о масштабе, подходе и использовании ИИ в Star Wars: The Fate of the Old Republic. Разработчики не стремятся использовать ИИ, поскольку Хадсон считает его «творчески бездушным». Он также заявил, что «больше — не всегда лучше». Он не заинтересован в создании игры, рассчитанной на сотни часов, однако будет учитываться возможность повторного прохождения, позволяя игрокам исследовать различные сюжетные линии.

Я просто считаю ИИ бездушным в творческом плане. Трудно представить, где он действительно может быть полезен в процессе. Я просто очень им недоволен.



Больше — не всегда лучше. Если меня заинтриговала игра, а потом я узнал, что она длится 200 часов — даже если у меня нет желания её проходить до конца — я задаюсь вопросом: если я потрачу на неё 20 часов, смогу ли я вообще пройти первый акт? Многие игроки просто хотят поиграть во что-нибудь и закончить.