За разработку Star Wars Fate Of The Old Republic отвечают в основном бывшие сотрудники BioWare и ветераны KOTOR

Arcanaut Studios обновила свой веб-сайт, представив некоторых своих сотрудников, работающих над новой видеоигрой Star Wars: Fate Of The Old Republic.

Несмотря на то, что анонс совершенно новой ролевой игры по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Fate Of The Old Republic — был лишь кратким тизером, он, безусловно, стал одним из самых громких событий The Game Awards 2025.

Игра позиционируется как идейный преемник любимой ролевой игры Knights Of The Old Republic (также известной как KOTOR) от BioWare, а руководить проектом в Arcanaut Studios будет директор Mass Effect Кейси Хадсон. Сам Хадсон основал студию всего год назад, и эта игра по «Звёздным войнам» стала её первым проектом.

Подробностей пока очень мало, но ко Дню «Звёздных войн» (4 мая) Хадсон поделился на сайте Arcanaut информацией о других ключевых сотрудниках, участвующих в разработке Fate Of The Old Republic, и это должно порадовать давних поклонников BioWare.

Судя по их послужному списку, большинство из них — бывшие сотрудники BioWare, работавшие не только над ролевыми играми, такими как Mass Effect и Dragon Age, но и над KOTOR, что ещё больше подтверждает статус духовного преемника Fate Of The Old Republic.

Сам Хадсон был директором KOTOR, а также Mass Effect, но к нему присоединился старший технический дизайнер Дэн Фессенден, который работал программистом над KOTOR, а также над всё ещё разрабатываемой MMO The Old Republic. Его последняя работа — дизайнер уровней для Dragon Age: The Veilguard.

Аналогично, главный технический директор Райан Хойл работал программистом над KOTOR, а также над первыми играми BioWare, включая Neverwinter Nights и Jade Empire.

Директор по внешним разработкам Мелани Фолкнор никогда не работала над KOTOR, но была менеджером проектов в The Old Republic, а также в играх Mass Effect и Dragon Age.

Интересно, что она также внесла свой вклад в The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment в качестве директора по производству, через студию поддержки Beamdog (которая также была основана бывшими сотрудниками BioWare).

Наконец, директор по производству и производительности Кэролайн Ливингстон работала директором по озвучиванию в BioWare с 2003 года, не только для Mass Effect и Dragon Age, но и для Neverwinter Nights.

Художник-постановщик Паскаль Бланше — исключение, поскольку у него нет предыдущего опыта работы в BioWare. Вместо этого, в его послужном списке работа в Ubisoft, где он участвовал в создании оригинальных Assassin’s Creed и Far Cry: New Dawn, а также несколько игр в Behaviour Interactive, таких как спин-офф симулятора свиданий Dead By Daylight под названием Hooked On You.

Arcanaut также разместила несколько вакансий для художников и дизайнеров, так что разработка Fate Of The Old Republic явно затянется. Хадсон пообещал, что игра выйдет до 2030 года, но, вероятно, не намного раньше.