Фанаты работают над возрождением отменённого шутера Star Wars: First Assault

В последние годы было немало хороших игр по «Звёздным войнам». Например, Star Wars Jedi: Survivor или LEGO Star Wars. Давайте немного вернёмся в прошлое: в 2013 году онлайн-шутер Star Wars: First Assault был отменён, когда Walt Disney приобрела Lucasfilm. Игра тихо умерла, даже не успев выйти, но теперь она внезапно стала доступна для игры.
Недавно Star Wars: First Assault вышла в полноценном релизе благодаря команде моддеров Battlefront, которые переработали игру из закрытой технической бета-версии и реализовали её на движке Unreal Engine 5. Предварительное тестирование было проведено 6 марта, чтобы убедиться в корректной работе всех функций. Игра стала доступна для скачивания примерно за час до этого. После этого команда планировала запустить игру в режиме 8 на 8, чтобы проверить серверы на прочность и выявить любые ошибки, которые не были обнаружены во время внутреннего тестирования.
Более подробную информацию о Star Wars: First Assault можно найти на их Discord-сервере. Файл Tech Beta Multiplayer занимает 395 МБ, поэтому его загрузка не займёт много времени.
Играется невменяемо колдово, когда уже уйдут от этой парадигмы быстрого бега и удерживании противника в прицеле до исчерпания рожка. Лучше бы больше внимания уделяли реалистичности передвижения, анимации солдат за укрытиями и стрельбы в различных позициях, а также смертоностности каждого выстрела, тогда бы не было бы этих казусов. Да и посмотреть на бег в полной разгрузку аля спринтер, принимает уже абсурдный и не серьезный вид. А вот гаджетов действительно не читовых, как не было так и нет. Сплошное мельтешение вблизи сквозь союзников. Было бы вроде радуги вегас еще понятно, где оправдан вид из укрытий, а где от первого, но тут и в батлфронте просто скачащие болваны с лейками. Стрейфом в играх уже достали всех, т. к. им пытаются заткнуть дыру в отсутствии нормальных анимаций отпрыгиваний, сбития с ног бронированых противников и разбрасывания врагов в стороны от взрывов, прожигания выстрелами стен, разрушения не по скриптам где вся эта физика, только на бумаге карт за 100к, а ничего этого нет даже в 6 батле.
Анимации, движения, скорость, кол-во патронов на оружии, графоний и эффекты. Явно брали движок SW RC и на основе его мультиплеера делали это.