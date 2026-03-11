Фанаты работают над возрождением отменённого шутера Star Wars: First Assault

В последние годы было немало хороших игр по «Звёздным войнам». Например, Star Wars Jedi: Survivor или LEGO Star Wars. Давайте немного вернёмся в прошлое: в 2013 году онлайн-шутер Star Wars: First Assault был отменён, когда Walt Disney приобрела Lucasfilm. Игра тихо умерла, даже не успев выйти, но теперь она внезапно стала доступна для игры.

Недавно Star Wars: First Assault вышла в полноценном релизе благодаря команде моддеров Battlefront, которые переработали игру из закрытой технической бета-версии и реализовали её на движке Unreal Engine 5. Предварительное тестирование было проведено 6 марта, чтобы убедиться в корректной работе всех функций. Игра стала доступна для скачивания примерно за час до этого. После этого команда планировала запустить игру в режиме 8 на 8, чтобы проверить серверы на прочность и выявить любые ошибки, которые не были обнаружены во время внутреннего тестирования.

Более подробную информацию о Star Wars: First Assault можно найти на их Discord-сервере. Файл Tech Beta Multiplayer занимает 395 МБ, поэтому его загрузка не займёт много времени.