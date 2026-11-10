Авторы Star Wars: Galactic Racer утвердили проект в Lucasfilm Games всего через 3.5 недели после основания студии

В современной игровой индустрии согласование масштабных проектов по вселенной Звездных войн обычно превращается в многомесячные бюрократические марафоны с бесконечными презентациями и проверками на уровне корпоративных юристов. Однако производственная история аркадной гонки Star Wars: Galactic Racer пошла по совершенно нетипичному сценарию. Руководство недавно созданной независимой команды Fuse Games сумело заинтересовать правообладателей и заключить сделку практически сразу после ухода ветеранов из издательства Electronic Arts.

Костяк студии сформировался в январе 2023 года, когда бывшие руководители Criterion Games решили покинуть насиженные места ради собственного независимого бизнеса. Пятеро создателей знаковых частей серии Burnout и перезапусков Need for Speed арендовали скромный офис, вооружились маркерной доской и начали набрасывать концепцию аркадных гонок на репульсорной тяге. Индустрия в тот момент переживала волну массовых сокращений и кризиса, из-за чего открытие нового независимого предприятия со стороны казалось безрассудным шагом.

Кто-то сказал тогда, что нужно быть безумно храбрым для открытия студии в 2023 году. Но мы решили отправиться в собственное приключение. Буквально через 3.5 недели после основания Fuse Games мы сели в самолет и полетели на встречу с командой Lucasfilm.

- Мэтт Вебстер, генеральный директор и сооснователь студии Fuse Games

Решающим фактором столь стремительного старта стало изменение внутренней политики самого издательства Lucasfilm Games. После прекращения монопольного соглашения с Electronic Arts держатели лицензии пересмотрели подход к поиску внешних партнеров. Вместо неповоротливых контрактов с гигантскими корпорациями продюсеры сделали ставку на компактные и опытные коллективы, способные предложить свежий авторский взгляд на франшизу без затяжного препродакшена.

У нас произошел настоящий сдвиг в понимании того, кого мы ищем и чем занимаемся. Мы совершенно не боимся идти на необходимые риски, когда речь заходит о создании выдающейся игры. Небольшая опытная команда способна оказать колоссальное влияние на проект.

- Крейг Деррик, исполнительный продюсер Lucasfilm Games

Питч не содержал сложной интерактивной графики и опирался на базовые дизайнерские тезисы о контактной борьбе болидов, физике бесколесного транспорта и структуре заездов с элементами жанра рогалик. Презентация произвела на представителей медиагиганта нужное впечатление, и студия моментально получила одобрение на производство. Уже через 3.5 месяца после исторического перелета штат Fuse Games расширился до 20 специалистов, которые собрали первый рабочий прототип симуляции парящих аппаратов.

Общий цикл разработки гоночного экшена занял ровно 3.5 года. Команда довела проект до релиза в сравнительно небольшом составе, привлекая внешних партнеров лишь для вспомогательных задач и масштабирования контента. Успешный запуск Star Wars: Galactic Racer доказал состоятельность стратегии прямого сотрудничества с опытными инди-командами в противовес многолетним контрактам с отраслевыми гигантами.