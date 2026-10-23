Авторы STAR WARS: Galactic Racer увеличили размер групп в мультиплеере и готовят переназначение клавиш

Разработчики STAR WARS: Galactic Racer выпустили первое обновление, направленное на улучшение игрового процесса. Главным изменением стало увеличение размера группы в сетевом мультиплеере: теперь вместе смогут играть до шести человек вместо трёх. Авторы также добавили несколько предустановленных раскладок клавиатуры и исправили ряд технических проблем, но полноценное переназначение клавиш пока остаётся в разработке.

Обновление стало реакцией на отзывы игроков после запуска игры. Увеличение размера группы позволит собирать больше друзей для участия в многопользовательских заездах. Кроме того, разработчики повысили количество кредитов, выдаваемых при подключении к уже идущему онлайн-заезду: вместо 4000 игроки теперь получают 6000. Также улучшена плавность переключения камеры наблюдения в мультиплеере.

Отдельное внимание уделили управлению на ПК. Поскольку возможность самостоятельно переназначать клавиши пока отсутствует, в игру добавили несколько готовых раскладок, включая AZERTY, а также варианты для правшей и левшей. Разработчики признали, что отсутствие гибкой настройки негативно сказывалось на удобстве игры, и пообещали добавить полноценное переназначение клавиш в одном из будущих обновлений. Конкретные сроки пока не объявлены.

Патч также исправляет проблемы со стабильностью игровых групп и подключением на PlayStation 5. Кроме того, устранён сбой, возникавший при использовании интерполяции кадров AMD. На ПК из меню мультиплеера убрали пункт «Выйти из игры», чтобы игроки случайно не закрывали игру во время сетевых сессий.

При этом разработчики предупреждают о возможном побочном эффекте обновления: после установки у некоторых игроков могут сброситься настройки транспортного средства для кампании. Поэтому авторы советуют проверить конфигурацию своего аппарата перед продолжением прохождения.

Команда поблагодарила игроков за отзывы и заявила, что продолжит работать над улучшениями. Пока это первый этап доработки игры после запуска: часть пожеланий уже учтена, однако одна из наиболее востребованных функций для пользователей клавиатуры и мыши ещё ожидает реализации.