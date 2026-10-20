Билл Лейн объясняет, как соперники и покровители влияют на награды в Star Wars: Galactic Racer

В галактике «Звёздных войн» побеждает не только самый быстрый пилот, но и тот, кто умеет правильно выбирать союзников и использовать слабости соперников. Студия Fuse Games представила новый трейлер Star Wars: Galactic Racer, посвящённый системе конкурентов и спонсоров, способных повлиять на исход соревнований.

В ролике игровой директор Билл Лейн и руководитель музыкального и повествовательного направления Натаниэль Доу рассказывают о двух важных механиках — Rivals и Backers. Первая отвечает за отношения с другими гонщиками, а вторая позволяет заручиться поддержкой влиятельных покровителей и получать дополнительные награды.

Игрокам предстоит учитывать не только особенности трасс и возможности своих гоночных машин, но и отношения с конкурентами. Правильное использование системы соперничества и поддержки позволит извлекать больше выгоды из каждого заезда и находить новые способы продвижения по соревнованиям.

Игра уже доступна на PC в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новый трейлер призван познакомить игроков с дополнительными возможностями гоночной карьеры.