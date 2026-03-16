Физическое издание Star Wars: Galactic Racer будет распространяться компанией PLAION

Компания PLAION заключила соглашение с издателем Secret Mode о том, чтобы стать глобальным дистрибьютором физических копий гоночной игры Star Wars: Galactic Racer, разработанной Fuse Games.

В соответствии с соглашением, PLAION будет управлять всеми аспектами логистики, дистрибуции и розничных продаж физического издания на всех ключевых международных территориях.

Генеральный директор PLAION Partners Крейг МакНикол в пресс-релизе заявил

Мы рады сотрудничать с Secret Mode, чтобы вывести Star Wars: Galactic Racer на мировой рынок физических копий. Получение мандата на глобальное распространение физических копий такой захватывающей игры подчёркивает прочность наших розничных связей, наших команд экспертов по всему миру и наш обширный опыт в сфере физических копий игр. Мы стремимся предоставлять игрокам высококачественные продукты по всему миру и с нетерпением ждём успешного глобального запуска.

Star Wars: Galactic Racer выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в 2026 году.