Глава Fuse Games о разработке Galactic Racer: "Мы не хотели расти и сокращаться"

Fuse Games удалось разработать и выпустить Star Wars: Galactic Racer, не прибегая к традиционной для AAA-индустрии модели с сотнями сотрудников в штате. По словам Мэтта Вебстера, студия сохраняет небольшой основной состав и опирается на внешних партнёров.

«Мы хотим работать на уровне Премьер-лиги. Мы знаем, что для этого нужно, но мы не хотели расти и сокращаться по ряду причин. Потому что, когда вы сокращаетесь, это влияет на людей лично, но вы также теряете невероятное количество знаний, которые, я думаю, восстановить, вероятно, обойдётся гораздо дороже».

Вебстер описал распределённую модель, разделённую на три уровня в зависимости от удалённости от основной команды:

Дальний уровень — аутсорсинг. «Вы даёте задание, получаете результат, и вы его интегрируете. Это звучит как обычная сделка, но так не следует к этому относиться. Очень важно выстраивать отношения с этими людьми; так вы получите лучший результат».

«Вы даёте задание, получаете результат, и вы его интегрируете. Это звучит как обычная сделка, но так не следует к этому относиться. Очень важно выстраивать отношения с этими людьми; так вы получите лучший результат». Средний уровень — самостоятельная работа внешней команды. Пример — фоторежим в Galactic Racer. «Просто нужно составить техническое задание, чётко обозначить набор функций, и для его реализации необходима междисциплинарная команда, включающая специалистов по производству, графике, пользовательскому интерфейсу и программированию. Но поскольку мы работаем в Unreal Engine, проект может быть самодостаточным».

Пример — фоторежим в Galactic Racer. «Просто нужно составить техническое задание, чётко обозначить набор функций, и для его реализации необходима междисциплинарная команда, включающая специалистов по производству, графике, пользовательскому интерфейсу и программированию. Но поскольку мы работаем в Unreal Engine, проект может быть самодостаточным». Ближний уровень — совместная разработка. Партнёры «участвуют в наших ежедневных совещаниях, в наших каналах Slack, в нашей кодовой базе, во всех наших командных проектах. По сути, они являются продолжением нашей команды. Просто так получилось, что они работают в другой компании».

Star Wars: Galactic Racer вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в начале этого месяца. Игра пвыделяется продуманной механикой гонок, захватывающими сражениями и увлекательной структурой roguelite, обеспечивающую разнообразие кампании благодаря множеству вариантов модификации транспортных средств.