Глава Fuse Games подтвердил, что в Star Wars: Galactic Racer действительно будут гонки на подах

Кроме Star Wars: Fate of the Old Republic и её амбиций в духе Knights of the Old Republic, ещё одна игра покорила геймеров на Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer. Хотя в серии вышло множество игр, от приключенческих экшенов до игр с открытым миром, ни одна не сравнится с Star Wars Episode 1: Racer 1999 года.

Тем, кто опасался, что в Galactic Racer не будет одного из самых знаковых видов активности из трилогии-приквела, не стоит волноваться — генеральный директор и соучредитель Fuse Games Мэтт Вебстер сообщил GamesRadar+, что гонки на подах подтверждены.

Нельзя же создать гоночную игру по вселенной «Звездных войн» без гонок на подах, правда? Главная идея игры — стать элитным гонщиком в Галактической лиге, а гонки на подах — это вершина скорости и гонок в галактике «Звездных войн».

Приступая к созданию Galactic Racer, мы хотели сделать больше — использовать различные типы транспортных средств и разнообразные способы достижения скорости, чтобы предоставить игрокам широкий спектр впечатлений. Galactic Racer предлагает игрокам возможность управлять как знакомыми и любимыми транспортными средствами, так и теми, с которыми они еще не сталкивались, в различных режимах одиночной и многопользовательской игры.

Среди них — лендспидер (на котором Люк Скайуокер летал на Татуине в «Новой надежде») и спидербайк (прославившийся благодаря погоне на Эндоре в «Возвращении джедая»). Однако в трейлере были замечены и другие примечательные транспортные средства на репульсорных двигателях, и можно предположить, что у Fuse Games есть какие-то секреты. Независимо от выбранного вами транспортного средства, у вас будет несколько вариантов обзора.

Мы вкладываем огромные усилия именно в эту камеру, поскольку она во многом определяет ощущения от игры", — говорит Вебстер о перспективе от третьего лица. Другие ракурсы позволят игрокам «приблизиться к автомобилю», «чтобы создать ощущение скорости и, конечно же, ситуационную осведомленность, необходимую в гонках на ближней дистанции». Однако, не беспокойтесь и о ракурсе от первого лица.

Игра Star Wars: Galactic Racer выйдет в конце этого года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Сюжет сосредоточен на Шейде, который присоединяется к Галактической Лиге на Внешнем Кольце, чтобы «отомстить и обрести славу». Вы сможете настраивать различные виды репульсорных кораблей и участвовать в PvP-матчах, а также в сюжетном режиме.