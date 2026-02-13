Гоночный экшен Star Wars: Galactic Racer получил страницу в Steam - русской локализации не будет

Сегодня ночью, во время мероприятия State of Play, студии Fuse Games и Secret Mode выпустили новый трейлер к предстоящей гоночной игре Star Wars: Galactic Racer.
Вместе с тем игра обзавелась страницей в магазине Steam и новыми скриншотами PC-версии игры. Судя по информации со страницы, игры получит текстовую локализацию на 14 языков - русского среди них, к сожалению, нет. Дубляж будет представлен лишь на английском языке. Упоминание наличия какой-либо защиты в игре отсутствует.
Релиз Star Wars: Galactic Racer запланирован на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году.
Ну значит и деньги не получат, поиграем на зелёном за 0 рублей
Такой мусор все равно и даром не нужен)
Фанатский перевод в зеленом магазе еще никто не отменял.
Победителю - пожизненное право поворачивать налево из крайнего правого?
Гонкр ии даром не нужны.
> Гоночный экшен Star Wars: Galactic Racer получил страницу в Steam
> Вместе с тем игра обзавелась страницей в магазине Steam
Неужели так тяжело зайти на SteamDB и посмотреть, когда появилась страница? Не умеешь проверять информацию - лучше вообще не пиши. А, ну да, бонусы же надо залутать)
я думаю в аркадных леталках язык не особо нужен будет