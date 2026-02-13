ЧАТ ИГРЫ
STAR WARS: Galactic Racer 2026 г.
Гонки, Научная фантастика
6.3 16 оценок

Гоночный экшен Star Wars: Galactic Racer получил страницу в Steam - русской локализации не будет

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью, во время мероприятия State of Play, студии Fuse Games и Secret Mode выпустили новый трейлер к предстоящей гоночной игре Star Wars: Galactic Racer.

Новый трейлер Star Wars: Galactic Racer демонстрирует скоростные гонки с высокими ставками

Вместе с тем игра обзавелась страницей в магазине Steam и новыми скриншотами PC-версии игры. Судя по информации со страницы, игры получит текстовую локализацию на 14 языков - русского среди них, к сожалению, нет. Дубляж будет представлен лишь на английском языке. Упоминание наличия какой-либо защиты в игре отсутствует.

Релиз Star Wars: Galactic Racer запланирован на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году.

4
7
Комментарии:  7
Олег Шандер

Ну значит и деньги не получат, поиграем на зелёном за 0 рублей

3
zSpartacuSz

Такой мусор все равно и даром не нужен)

2
yariko ookami
получит текстовую локализацию на 14 языков - русского среди них, к сожалению, нет

Фанатский перевод в зеленом магазе еще никто не отменял.

HellowRainbow

Победителю - пожизненное право поворачивать налево из крайнего правого?

Беккер5443

Гонкр ии даром не нужны.

Вайнекс

QueasyRush

я думаю в аркадных леталках язык не особо нужен будет