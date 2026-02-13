Гоночный экшен Star Wars: Galactic Racer получил страницу в Steam - русской локализации не будет

Сегодня ночью, во время мероприятия State of Play, студии Fuse Games и Secret Mode выпустили новый трейлер к предстоящей гоночной игре Star Wars: Galactic Racer.

Вместе с тем игра обзавелась страницей в магазине Steam и новыми скриншотами PC-версии игры. Судя по информации со страницы, игры получит текстовую локализацию на 14 языков - русского среди них, к сожалению, нет. Дубляж будет представлен лишь на английском языке. Упоминание наличия какой-либо защиты в игре отсутствует.

Релиз Star Wars: Galactic Racer запланирован на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году.