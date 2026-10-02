Идеальная аркадная гонка: Star Wars: Galactic Racer стала одной из самых высокооценных игр года

Новая гоночная игра по "Звездным войнам" Star Wars: Galactic Racer, разработанная студией Fuse Games, получила восторженные отзывы критиков, многие из которых называют ее лучшей аркадной гонкой за последние годы. По данным на 1 октября, средний балл игры на Metacritic составляет 88 из 100 на основе 46 рецензий.

Video Game Chronicles (100/100) в восторге:

После того, как Burnout, Need for Speed, Midnight Club, Project Gotham Racing и другие игры ушли в прошлое, практически только Forza осталась, неся на себе знатное наследие жанра. Теперь же появилась Star Wars: Galactic Racer, которая возвращает нас к славным временам гонок на PS2 и является одной из лучших аркадных гонок за последние годы.

IGN Deutschland (100/100) называет Galactic Racer "идеальной аркадной гонкой".

Для меня Star Wars: Galactic Racer стала той самой идеальной аркадной гонкой, в которой не к чему придраться. Ощущение скорости - сильнейшее со времен первого WipeOut, и игра не только ослепительно красива, но и звучит, и ощущается на том же уровне. Даже если вы не фанат "Звездных войн", обратите на нее внимание - хотя бы ради свежих рогалик-механик и захватывающей кампании, которая на турбо-скорости полностью переизобретает и возрождает жанр фантастических гонок.

GameSpot (90/100) отмечает, что "каждый момент ощущается радостно быстрым, каждое решение несет напряжение, а каждый заезд - это ценная возможность учиться, улучшаться и адаптироваться".

PC Games (90/100) подчеркивает, что игра "умудряется вернуть именно то особое очарование, которое выделяло Episode I: Racer". Подрасы, в частности, названы моментами, от которых "сердце фаната просто поет".

Hardcore Gamer (80/100) называет игру "быстрой и захватывающей гонкой, которую "Звездные войны" так долго заслуживали". По мнению рецензента, она "полна увлекательного контента, будь то захватывающие сценарии, скоростные гонки или многопользовательский режим".

Respec (70/100) - самая сдержанная рецензия в выборке. Автор считает, что игре не хватает "нескольких базовых игровых режимов и полноценно проработанного раздела с подрасингом", и что временами кажется, будто Galactic Racer "пытается помешать получить то великолепное удовольствие, на которое способен её геймплей".

Galactic Racer - духовный наследник Star Wars Episode I: Racer и первая новая гоночная игра по "Звёздным войнам" за более чем двадцать лет . Действие происходит после падения Империи: игрок выступает в роли загадочного пилота по имени Шэйд, цель которого - одолеть чемпиона Галактической лиги Кестара Була. Кампания построена по рогаликоподобной структуре: поражение или слишком частые аварии лишают игрока "токена лиги", сбрасывая прогресс забега, но часть улучшений переносится в следующий. Игра выходит 6 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.