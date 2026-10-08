Irdeto улучшила защиту Denuvo в Star Wars: Galactic Racer - на доработку гипервизора потребуется время

6 октября состоялся релиз гоночного симулятора Star Wars: Galactic Racer. Игра защищена Denuvo, но, в отличии от большинства релизов в этом году, до сих пор остаётся невзломанной с помощью гипервизора.

Пользователи стали задаваться вопросом касательного того, почему ARTIFACT до сих пор не выложил гипервизор-взлом, и, по словам одного из создателей LinUwUx, причина кроется в том, что игра получила улучшенную защиту Denuvo:

Похоже, в этой игре используется обновленная версия Denuvo, из-за чего выпустить для нее "кряк" в день выхода сложнее, чем обычно. Один из флагов функций процессора, который раньше можно было отключить для корректной работы взломанной версии, теперь фактически принудительно активируется игрой при запуске, что впоследствии приводит к сбоям. Впрочем, рано или поздно решение всё же будет найдено.

Тем не менее, судя по всему, проблема не выглядит нерешаемой - просто взломщикам потребуется время на обновление гипервизора для обхода новой проверки.