Новый трейлер Star Wars: Galactic Racer даёт подробный взгляд на поды и знакомого персонажа из фильмов

Игра Star Wars: Galactic Racer сразу же привлекла внимание геймеров. Тот факт, что над гонкой работают создатели серии Burnout, уже сам по себе был весомым аргументом в пользу проекта. Но возможность пилотировать культовые транспортные средства из этой вселенной в турнире, организованном преступными синдикатами галактики, — это нечто особенное. Разумеется, управление подом (гоночным болидом) — одна из самых захватывающих составляющих игры, особенно если вспомнить, сколько времени прошло с момента выхода Star Wars Episode 1: Racer.

Ожидание становится ещё более волнительным благодаря новым подробностям об этом легендарном аппарате: инженер-арденнианец Хиби рассказывает, как именно болид адаптирован для тех, кто любит гонки с высокими ставками, где риск оправдывается невероятным результатом. Поды способны стремительно набирать огромную скорость, но, чтобы опередить соперников, вам придётся в совершенстве освоить воздушные тормоза и форсаж. Впрочем, если такой стиль вождения вам не по душе, можно выбрать более надёжный вариант — лендспидер.

Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.