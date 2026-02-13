Новый трейлер Star Wars: Galactic Racer демонстрирует скоростные гонки с высокими ставками

Fuse Games и Secret Mode выпустили новый трейлер к предстоящей гоночной игре Star Wars: Galactic Racer во время недавней презентации State of Play. Однако вместо того, чтобы тратить слишком много времени на описание сюжета и атмосферы, трейлер сразу переходит к скоростным гонкам с высокими ставками.

Star Wars: Galactic Racer будет посвящена несанкционированной гоночной лиге на Внешнем Кольце, получившей название Галактическая Лига. В начале игры Галактическая Лига находится под контролем Кестара Була благодаря его связям в преступном мире и нечестным методам. Игрок берёт на себя роль Шейда — одинокого гонщика, питающего неприязнь к семье Бул, — чтобы противостоять Кестару.

Разработчики отметили, что Star Wars: Galactic Racer будет включать в себя «захватывающую кампанию», предлагающую несколько разветвлённых путей, которые позволят игрокам разблокировать новые детали, инструменты и улучшения. Транспортные средства также будут доступны в различных вариантах, от скимспридеров и спидербайков до классических гоночных болидов в стиле «Призрачной угрозы».

Что касается многопользовательского режима, он будет поддерживать до 12 гонщиков в одном событии в нескольких игровых режимах. Для игроков, желающих быстро окунуться в действие, также будет режим «Аркада», ориентированный на гонки на время и точное вождение, а также режим «Сценарии», предлагающий уникальные условия гонок.

Star Wars: Galactic Racer выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S позже в этом году.