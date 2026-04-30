Новый трейлер Star Wars: Galactic Racer подтверждает дату релиза 6 октября

Star Wars: Galactic Racer, захватывающая гоночная игра по вселенной Star Wars, получила новый трейлер, который подтверждает ранее утёкшую дату выхода игры – 6 октября 2026 года. Предзаказы открываются сегодня, цифровые стандартное и делюкс-издания, а также физическое коллекционное издание доступны для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Физические стандартное и делюкс-издания также будут доступны для PS5 и Xbox Series X|S. Цена начинается от рекомендованной розничной цены в 59,99 долларов США/59,99 евро за стандартное издание.

Все предзаказы Star Wars: Galactic Racer будут включать в себя бесплатный бонусный рисунок, который можно использовать для спидеров, спидербайков или скимспидеров, причём цвет рисунка будет уникальным в зависимости от платформы предзаказа. Кроме того, все предзаказы будут включать в себя бесплатный фон для баннера игрока для использования в многопользовательских режимах.

Расширенное издание Star Wars: Galactic Racer включает в себя три бонусных транспортных средства – спидер Kor Sarun: Darc X, спидербайк Kor Sarun: Ciza T и скимспидер Kor Sarun: Rak S – а также три расширенных аркадных события, призванных проверить ваши навыки управления этими мощными репульсорными аппаратами, и пакет расширенного рисунка с уникальными дизайнами для всех ваших транспортных средств. Кроме того, пилоты получат доступ к пакету расширенного баннера игрока с новой эмблемой и фоном, чтобы вы могли продемонстрировать свой стиль в многопользовательских режимах, а также к цифровому артбуку, содержащему ранее не публиковавшиеся иллюстрации персонажей, локаций и транспортных средств Star Wars: Galactic Racer. Расширенное издание доступно по рекомендованной розничной цене 79,99 долларов США/79,99 евро. Обновление до расширенного издания будет доступно на момент запуска.

Для самых преданных пилотов доступно физическое коллекционное издание для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Это издание включает в себя физическую модель спидера Kor Sarun: Darc X, а также физический баннер, посвящённый чемпиону Галактической лиги Кестару Булу, две нашивки пилота, физическую копию цифрового артбука и специальный слипкейс и стальной кейс для игры — все в премиальной упаковке коллекционного издания. Дополнительно к коллекционному изданию прилагается обновление до расширенного издания, включающее все цифровые предметы из расширенного издания в игре. Рекомендованная розничная цена коллекционного издания составляет 159,99 долларов США/159,99 евро.