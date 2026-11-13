Определённый успех - STAR WARS: Galactic Racer привлекла 1,5 млн игроков за первый месяц после релиза

Прошёл месяц с момента выхода STAR WARS: Galactic Racer на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. За это время к Галактической лиге присоединились уже 1,5 млн пилотов.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что им приятно видеть публикации с результатами заездов в аркадных событиях, победами в сетевом мультиплеере, достижениями в одиночном режиме и другими игровыми моментами.

Команда также пообещала поделиться новыми подробностями о будущем STAR WARS: Galactic Racer.