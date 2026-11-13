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STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.6 83 оценки

Определённый успех - STAR WARS: Galactic Racer привлекла 1,5 млн игроков за первый месяц после релиза

monk70 monk70

Прошёл месяц с момента выхода STAR WARS: Galactic Racer на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. За это время к Галактической лиге присоединились уже 1,5 млн пилотов.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что им приятно видеть публикации с результатами заездов в аркадных событиях, победами в сетевом мультиплеере, достижениями в одиночном режиме и другими игровыми моментами.

Команда также пообещала поделиться новыми подробностями о будущем STAR WARS: Galactic Racer.

Индустрия 6
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Yoshemitsu
3
WerGC

я даже бесплатно играть не хочу в это

3
3dmark06

Определённый успех - это то, что ее взломали. Не хотят продавать в RU регионе, ну и не надо. Бесплатно поиграем)