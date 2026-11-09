Разработчики Star Wars Galactic Racer объяснили, почему молчат о дополнениях и обновлениях

Star Wars Galactic Racer вышла месяц назад, и фанаты с нетерпением ждут нового контента и масштабных обновлений. Вскоре после релиза вышло несколько исправлений и патч, улучшающий качество игрового процесса (QoL), однако с момента выхода этого обновления прошел уже месяц, а от разработчиков — ни слова.

Такое поведение студии Fuse Games заставляет некоторых игроков беспокоиться о будущем проекта. И это несмотря на то, что перед выходом игры креативный директор намекал: «Вероятно, мы выпустим какое-нибудь дополнение». Чтобы развеять опасения, издатель игры объяснил причину отсутствия новостей.

В официальном Discord-канале игры один из администраторов от лица издателя (Secret Mode) подтвердил, что команда разработчиков собирает и изучает отзывы игроков. Из-за огромного количества сообщений они просто не в силах ответить на каждое из них.

Также стало известно, что Fuse Games продолжают активно работать над игрой. Разработчики предпочитают хранить молчание, чтобы не давать преждевременных обещаний — они хотят быть полностью уверенными в том, что изменения точно будут реализованы, прежде чем анонсировать их. В качестве примера приводится функция переназначения клавиш, упомянутая в описании предыдущего обновления: она гарантированно появится в игре.

Мы будем рассказывать о реализации предложений игроков или внесении изменений в игру только тогда, когда они будут утверждены на 100%.

Таким образом, отсутствие новостей не означает, что Fuse Games прекратила поддержку Star Wars Galactic Racer. Команда продолжает работу над проектом, но предпочитает не раскрывать планы до тех пор, пока не сможет гарантировать их реализацию.