Разработчики Star Wars: Galactic Racer подтвердили, что в игре появится Себульба, противник Энакина из "Скрытой угрозы"

После The Game Awards 2025 все внимание игроков сосредоточилось на Star Wars: Fate of the Old Republic, и многие забыли, что во время шоу была анонсирована еще одна игра во вселенной "Звездных Войн" - Star Wars: Galactic Racer. Новый трейлер гоночной игры от создателей Burnout подарил фанатам не только захватывающие виды Джакку, но и, как оказалось, неожиданное возвращение легендарного - и теперь заметно постаревшего - дага Себульбы.

Все верно, многие в хаосе шоу пропустили, что бородатый даг в конце ролика - это именно он, Себульба, главный противник Энакина в I эпизоде "Звездных Войн". Факт подтвердил Мэттью Вебстер, сооснователь студии Fuse Games.

В нашей команде и во всем сообществе "Звездных Войн" многие любят Себульбу. Есть веские причины, по которым он появляется в нашем трейлере. Более того, в том кадре есть деталь, которая может породить еще больше вопросов… Но ответы на них мы оставим на потом!

Действие трейлера разворачивается на Джакку, среди кладбищ обломков Звездных Разрушителей, упавших во время Битвы за Джакку. Это сражение, ознаменовавшее окончательное поражение Империи, произошло через год после событий "Возвращения джедая". Таким образом, мы видим Себульбу уже после гибели Дарта Вейдера на второй Звезде Смерти. И в этом есть тонкая, но едкая ирония: кажется, коварный пилот наконец взял реванш у своего старого соперника самым простым способом - пережив его.