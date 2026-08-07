Разработчики STAR WARS: Galactic Racer представили игровой процесс на ландспидерах

Разработчики грядущего гоночного симулятора STAR WARS: Galactic Racer™ опубликовала видеоролик из цикла «Under the Hood with Hibi», раскрывающий особенности пилотирования культового транспорта. В центре внимания первого эпизода оказалась механик команды, арденианка Хиби, которая подробно объяснила главной героине Шейд тонкости работы и возможности кастомизации классических ландспидеров. Проект создается по официальной лицензии и выйдет во всем мире этой осенью, 6 октября 2026 года, на персональных компьютерах и консолях текущего поколения.

Ландспидеры станут самым первым типом репульсорного транспорта, за руль которого игроки смогут сесть на своем пути к титулу чемпиона Галактической лиги. Этот вид техники позиционируется как отличный универсал и настоящий бронированный «танк», способный выдерживать мощные столкновения до появления критических системных сбоев. Хотя начальная отзывчивость рулевого управления без улучшений может показаться тяжелой, главным секретным оружием транспорта является контролируемый занос (дрифт), позволяющий сохранять набранный импульс и плавно пролетать любые повороты без потери общей скорости.

Важной механикой гоночных заездов станут встроенные прямоточные воздушно-реактивные двигатели, которые дают мощнейший кратковременный импульс для обгона соперников или тарана вражеских болидов. Игрокам придется внимательно следить за перегревом ускорителей во избежание взрыва, при этом температура будет падать быстрее при заездах в холодные зоны или на водные участки трассы. При замене запчастей инженерам придется искать строгий баланс, так как на обледенелых дорогах перегруженный ландспидер начнет терять маневренность и будет управляться хуже, чем раненый ранкор.