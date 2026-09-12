Разработчики Star Wars: Galactic Racer рассказали о ским-спидере - самом быстром гравицикле

Студия Fuse Games продолжает серию роликов и посвятила новый выпуск ским-спидеру — самому быстрому классу транспорта в предстоящей Star Wars: Galactic Racer. В отличие от универсальных лэндспидеров и стремительных спидер-байков, эта машина делает ставку не на разгон, а на максимальную скорость и сохранение инерции.

По словам разработчиков, ским-спидер обладает самой низкой динамикой разгона среди трёх репульсорных классов, однако после набора скорости способен обгонять остальных и удерживать высокий темп на длинных участках трассы.

Главная особенность транспорта — способность "На лезвие ножа". Она позволяет наклонять аппарат почти на бок, проходя повороты по более узкой траектории без существенной потери скорости. Именно поэтому ским-спидер считается наиболее техничным и манёвренным вариантом для опытных пилотов.

Разработчики подчёркивают, что идеальной гоночной траектории не существует: каждый тип транспорта раскрывается на разных линиях движения, из-за чего гонки становятся более разнообразными и непредсказуемым

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится 6 октября на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Игра предложит одиночную кампанию с элементами roguelike, аркадные режимы, глубокую кастомизацию техники и многопользовательские заезды.