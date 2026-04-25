STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Со страницы Star Wars: Galactic Racer в Steam исчезло упоминание об использовании Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, у предстоящей гоночной игры Star Wars: Galactic Racer от студии Fuse Games и Secret Mode обновилась страница в Steam. На ней неожиданно исчезло упоминание о том, что игра будет использовать защиту Denuvo. На данный момент неизвестно - ошибка ли это, или разработчик действительно решил отказаться от использования защиты.

Стоит отметить, что это уже второй издатель, наряду с Bandai Namco, который удаляет упоминание об использовании защиты из своей предстоящей игры. Судя по всему, релизные взломы через гипервизор оказали сокрушительный эффект на репутации Denuvo перед издателями.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится 6 октября 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  9
utmuk
erkins007

Ну логично, все равно защиты никакой, только плата за использование и лишние проблемы.

Rorschach93

чтобы хоть кто то купил)

Zick211

После утечки удалилась))) испугались видать.

jax baron

если они думают таким способом перехитрить - то боюсь их огорчить.

