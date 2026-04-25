Со страницы Star Wars: Galactic Racer в Steam исчезло упоминание об использовании Denuvo

Как стало известно, у предстоящей гоночной игры Star Wars: Galactic Racer от студии Fuse Games и Secret Mode обновилась страница в Steam. На ней неожиданно исчезло упоминание о том, что игра будет использовать защиту Denuvo. На данный момент неизвестно - ошибка ли это, или разработчик действительно решил отказаться от использования защиты.

Стоит отметить, что это уже второй издатель, наряду с Bandai Namco, который удаляет упоминание об использовании защиты из своей предстоящей игры. Судя по всему, релизные взломы через гипервизор оказали сокрушительный эффект на репутации Denuvo перед издателями.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится 6 октября 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.