Состоялся релиз STAR WARS: Galactic Racer - скоростные гонки по галактике "Звёздных войн"

Состоялся релиз STAR WARS: Galactic Racer — гоночной игры от студии Fuse Games, созданной в сотрудничестве с Lucasfilm Games. Проект вышел 6 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

События разворачиваются после падения Империи, когда на окраинах галактики появляется нелегальная Галактическая лига. Главным героем становится таинственный гонщик Шейд, который вступает в соревнование ради славы и мести и намерен бросить вызов действующему чемпиону Кестару Булу. Среди персонажей также присутствует известный по «Скрытой угрозе» гонщик Себульба.

Игрокам доступны несколько классов транспорта: лэндспидеры, спидер-байки, ским-спидеры и подрейсеры. Они отличаются управлением и особенностями поведения на трассе, а машины можно улучшать новыми деталями и способностями. Заезды проходят на различных планетах, включая Татуин, Джакку, Андо-Прайм, Лантаану, Сентинел-I и специально построенную арену Дервен Акос.

STAR WARS: Galactic Racer предлагает сюжетную одиночную кампанию с выбором событий и элементами прохождения отдельными «заездами»: после неудачи приходится начинать новый тур, однако часть полученных улучшений сохраняется. Помимо кампании предусмотрены режимы Scenario и Arcade, а также соревновательный мультиплеер.

Для покупателей лицензионной версии разработчики приготовили один приятный «бонус» — STAR WARS: Galactic Racer защищена системой Denuvo Anti-Tamper.