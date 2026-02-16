Создатели Star Wars: Galactic Racer рассказали, почему в игре не будет открытого мира

В интервью генеральный директор Fuse Games Мэтт Вебстер и креативный директор Киран Кримминс рассказали, почему в Star Wars: Galactic Racer не будет открытого мира, объяснив причины решения создать гоночную игру с традиционными трассами.

В интервью IGN разработчики заявили, что любые ностальгические призывы к возвращению к более традиционным гонкам по трассе/уровням, которые могут испытывать игроки, нельзя просто списать на то, что гонки с открытым миром сейчас довольно распространены.

Я не думаю, что все так просто. Я думаю, что в обоих направлениях есть много интересного, инноваций и возможностей для творчества… это странно, я не помню, кто это написал, но была статья о том, «почему гоночные игры не похожи на шутеры, почему инновации отличаются?» Я думаю, это потому, что в гонках нужно больше действий в каждой секунде. Мы говорили о тактическом уровне системы прямоточных двигателей [Galactic Racer] и о том, как она работает с ускорением, но я думаю, это относится ко всему жанру.



Раньше это был очень, очень инновационный жанр, но сложно внедрять инновации в области, где когнитивная нагрузка довольно мала, потому что вы находитесь в своего рода динамической системе перемещения. Добиться этого гораздо сложнее, чем в других играх. Мне просто нравится видеть действительно отличные игры, которые действительно сужают фокус.

Разработчики объяснили, что в случае с Galactic Racer студия выбрала более традиционный гоночный симулятор, потому что они хотели, чтобы ключевым фактором стала «повторяемость» и развитие, которое происходит по мере прохождения трассы до тех пор, пока вы полностью не освоите её.

Мы хотели вернуться к гоночным трассам, потому что в них есть что-то замечательное: возможность многократно проходить одни и те же трассы, способность покорять их снова и снова. С точки зрения игрового процесса, мы действительно делаем на этом акцент.



Узнаваемость, повторяемость и знакомость трасс позволяют избежать некоторых компромиссов, типичных для гонок с открытым миром. Мы знали, что хотим вернуть этот опыт современной аудитории, в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду, с потрясающей графикой, в далёкой-далёкой галактике.



Есть ещё много вещей, о которых мы сейчас не говорим, но в целом мы хотим создать более насыщенный аркадный опыт, чем когда-либо прежде, с большим количеством возможностей и занятий. Я действительно думаю, что в этой игре есть элементы, которых я никогда раньше не встречал в видеоиграх и которые я не видел в других гонках.

Разработчики также подчеркнули, что такой подход более естественен при создании Галактической лиги в игре как спортивной лиги со своими персонажами и участниками, что позволяет им также рассказать историю «Звездных войн» через гонки.