Стали известны системные требования Star Wars: Galactic Racer

Предстоящая игра Star Wars: Galactic Racer уже вызывает серьёзный ажиотаж — особенно с учётом участия бывших разработчиков Burnout и Need for Speed. Недавно появились официальные системные требования для ПК, дающие игрокам более чёткое представление о том, какое оборудование им понадобится, чтобы отправиться в галактику на полной скорости. Британская студия Fuse Games заверила, что игра будет работать на довольно большом количестве платформ.

Для минимальной конфигурации вашему ПК требуется не менее 12 ГБ оперативной памяти, 50 ГБ SSD-накопителя, процессор AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400 или Intel i3 10-го поколения, а также видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA RTX 2060 или Intel Arc A380.

Рекомендуемые характеристики указывают на необходимость как минимум 16 ГБ оперативной памяти, того же объёма SSD-накопителя (50 ГБ), процессора AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-10700, а также видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT, NVIDIA RTX 3060 Ti или Intel Arc B580.

Fuse Games также сообщила, то игра отлично работает на Steam Deck и обеспечит великолепный гоночный опыт с частотой 30 кадров в секунду и высокой детализацией.

Минимальные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 /Intel Core i5-8400 / Intel i3 10-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ) / Nvidia RTX 2060 / Intel Arc A380

Хранилище: 50 ГБ SSD

Рекомендуемые: