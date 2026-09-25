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STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.6 54 оценки

STAR WARS: Galactic Race займёт на PS5 всего лишь 36 ГБ

monk70 monk70

Star Wars: Galactic Racer скоро выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, и уже стал известен объем данных, необходимый для ее установки. Проект от студии Fuse Games займёт на консоли не так много места по сегодняшним меркам.

Согласно информации, опубликованной аккаунтом PlayStation Game Size, версия 01.003.001 занимает ровно 36,026 ГБ. Это не так уж много для современной игры, особенно если учитывать масштаб вселенной «Звездных войн».

Загрузка игры на PS5 станет доступна 4 октября, а сам релиз запланирован на 6 октября 2026 года. Star Wars: Galactic Racer станет одной из игр, открывающих осенний сезон релизов.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Дед Банзай

Всего лишь... Бля, где золотые времена, когда на одном диске было 100 лучших игр?...

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