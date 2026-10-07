STAR WARS: Galactic Racer показала уверенный старт в Steam - онлайн превысил 15,4 тысячи игроков

STAR WARS: Galactic Racer уверенно стартовала в Steam. В первые сутки после релиза количество одновременно находившихся в игре пользователей превысило 15,4 тысячи человек.

Первые пользовательские отзывы в Steam оказались «в основном положительными»: на момент публикации положительными являются около 74% из 568 отзывов покупателей Steam. Игроки особенно хвалят ощущение скорости, управление и сходство с классическими аркадными гонками вроде Burnout и Need for Speed. Положительно отмечают атмосферу «Звёздных войн», звуковое сопровождение и техническое состояние — в одном из отзывов отдельно подчёркивается, что игра на Unreal Engine 5 хорошо работает сразу после запуска.

Впрочем, без критики тоже не обошлось. Игроки жалуются на отсутствие возможности переназначить клавиши, небольшое количество трасс, ограниченный объём контента и не самый удобный интерфейс. Некоторые пользователи также считают цену в $59,99 завышенной для предлагаемого количества контента. При этом даже в негативных отзывах нередко отмечают, что сами гонки получились увлекательными, а управление и звуковое оформление хорошо передают атмосферу Star Wars.

Гоночный экшен от Fuse Games и издательства Secret Mode вышел 6 октября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. События разворачиваются после падения Империи: игрок в роли гонщика Шейда вступает в подпольную Галактическую лигу, участвуя в заездах на спидерах, спидер-байках и подах. Кампания построена вокруг серии заездов с элементами roguelike, где часть улучшений сохраняется между попытками.