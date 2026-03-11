Star Wars: Galactic Racer покажет гонки будущего - NVIDIA демонстрирует кадры нового поколения

NVIDIA опубликовала свежие кадры из Star Wars: Galactic Racer, демонстрируя, на что способны современные технологии в динамичных гонках по вселенной «Звёздных войн». Игра создаётся с расчётом на использование всего потенциала графических решений NVIDIA, включая DLSS 4.5, Ray Reconstruction и трассировку лучей с Lumen.

На представленных материалах видны стремительные пролёты по футуристическим трассам, яркие световые эффекты и высокодетализированные модели транспортных средств. Даже короткие ролики позволяют понять, что разработчики ставят цель подарить игрокам максимально эффектный визуальный опыт.

Star Wars: Galactic Racer станет одной из технологических визитных карточек NVIDIA и на ПК сможет раскрыть весь свой потенциал на мощных видеокартах GeForce. При этом проект также выйдет на консолях, но именно на ПК гонки обещают быть по-настоящему впечатляющими.

Разработчики пока не объявили точную дату релиза, но игра уже вызывает интерес среди фанатов «Звёздных войн» благодаря сочетанию стремительного геймплея и технологий следующего поколения. Если всё пойдёт по плану, Star Wars: Galactic Racer станет одной из самых зрелищных игр франшизы за последние годы и новым ориентиром для гонок с использованием передовой графики.