Гоночную игру Star Wars: Galactic Racer теперь можно бесплатно опробовать на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Fuse Games предоставила двухчасовые пробные версии подписчикам PlayStation Plus Premium и всем владельцам консолей Microsoft.

Игра вышла в начале октября и уже успела получить высокие оценки критиков: её средний балл на Metacritic составляет 88. По этому показателю Star Wars: Galactic Racer занимает пятое место среди самых высокооценённых игр во вселенной «Звёздных войн».

Пробный период позволит познакомиться с гонками и механиками рогалика, прежде чем решиться на покупку полной версии. Сейчас игра также участвует в распродаже в честь «Чёрной пятницы» — её можно приобрести со скидкой 20%. В декабре разработчики планируют выпустить первую порцию дополнительного контента.