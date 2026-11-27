Гоночную игру Star Wars: Galactic Racer теперь можно бесплатно опробовать на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Fuse Games предоставила двухчасовые пробные версии подписчикам PlayStation Plus Premium и всем владельцам консолей Microsoft.
Игра вышла в начале октября и уже успела получить высокие оценки критиков: её средний балл на Metacritic составляет 88. По этому показателю Star Wars: Galactic Racer занимает пятое место среди самых высокооценённых игр во вселенной «Звёздных войн».
Пробный период позволит познакомиться с гонками и механиками рогалика, прежде чем решиться на покупку полной версии. Сейчас игра также участвует в распродаже в честь «Чёрной пятницы» — её можно приобрести со скидкой 20%. В декабре разработчики планируют выпустить первую порцию дополнительного контента.
Что-то мне скучно стало и я удалил.
Опять эти дурацкие планеты из отвратительной новой трилогии. Они сами по себе вызывают отвращение, т.к. напоминают о первоисточнике. Причём их нужно теперь уже с самого начала игры.
Опять эти соевые милые диснеевские персонажи. Ещё их слушать надо.
Вместо того, что бы просто сделать гонки аля бурнаут с минимумом трёпа, на колоритных планетах нормальных ЗВ получили эту современную соевую дрисню.
Это уже какой-то конформизм если такое принимают за чистую монету.