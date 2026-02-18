Star Wars: Galactic Racer - премиальный релиз, который обойдётся без сезонного абонемента

Всякий раз, когда вы видите новую игру во франшизе «Звёздных войн», всегда есть опасение дополнительной монетизации. Что касается Star Wars: Galactic Racer, Fuse Games — состоящая из бывших разработчиков Criterion — по крайней мере, избегает модели сезонного абонемента для контента после запуска.
Основатель и генеральный директор студии Мэтт Вебстер в недавнем интервью IGN сказал:
Star Wars: Galactic Racer — это премиальный релиз. У нас есть кампания, аркадный режим и многопользовательский режим, и всё это самодостаточно.
Креативный директор Киран Кримминс согласен с этим:
Сейчас мы настроены на премиальный релиз, стремясь обеспечить потрясающий игровой опыт прямо из коробки. Конечно, мы не исключаем возможности чего-то большего в будущем, но сейчас мы об этом не думаем. Мы просто хотим, чтобы это была лучшая игра, и чтобы она была завершённой к моменту выхода.
Star Wars: Galactic Racer выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 в этом году.
Надеюсь игру не сольют, как сливали последние НФСы - "Подрейсер" уже давно затёрт до дыр, а мини-игры в прочих ЗВ, это не серьёзно. Ну и что у новой игры сохранятся принципы геймплея именно "Подрейсера", а будет не просто копирка "Редаута" или аналогичных ховерпадовых гонок.