Star Wars: Galactic Racer - премиальный релиз, который обойдётся без сезонного абонемента

Всякий раз, когда вы видите новую игру во франшизе «Звёздных войн», всегда есть опасение дополнительной монетизации. Что касается Star Wars: Galactic Racer, Fuse Games — состоящая из бывших разработчиков Criterion — по крайней мере, избегает модели сезонного абонемента для контента после запуска.

Основатель и генеральный директор студии Мэтт Вебстер в недавнем интервью IGN сказал:

Star Wars: Galactic Racer — это премиальный релиз. У нас есть кампания, аркадный режим и многопользовательский режим, и всё это самодостаточно.

Креативный директор Киран Кримминс согласен с этим:

Сейчас мы настроены на премиальный релиз, стремясь обеспечить потрясающий игровой опыт прямо из коробки. Конечно, мы не исключаем возможности чего-то большего в будущем, но сейчас мы об этом не думаем. Мы просто хотим, чтобы это была лучшая игра, и чтобы она была завершённой к моменту выхода.

Star Wars: Galactic Racer выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 в этом году.