Star Wars: Galactic Racer превращает сюжетный режим в рогалик-кампанию с картой решений в духе Slay the Spire

Новые детали Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games показывают, что игра делает ставку не только на высокоскоростные гонки в духе классической Star Wars Episode I: Racer, но и на нестандартную структуру прохождения кампании. В сюжетном режиме разработчики реализовали разветвлённую карту заданий, явно вдохновлённую форматом Slay the Spire, где игрок сам определяет маршрут и тип испытаний.

Игроку предстоит взять на себя роль загадочного Шейда, участвующего в Галактической лиге и движимого личной историей мести. Вместо линейного прогресса кампания строится как серия узлов на карте: традиционные гонки на 12 участников соседствуют с экспериментальными «Полевыми испытаниями», где важно не соперничество, а чистая скорость и контроль над техникой.

Заезды приносят различные награды — кредиты, детали, очки улучшений и новые модули, влияющие на поведение транспортных средств. Система апгрейдов выходит за рамки стандартных улучшений: часть модификаций даёт мощные бонусы, но с побочными эффектами. Так, «Перегруженные системы» способны временно усиливать аппарат ценой риска критического сбоя, что добавляет элемент непредсказуемости.

Подобный подход усиливает реиграбельность: маршруты, комбинации событий и сборка техники могут радикально меняться от прохождения к прохождению. Это заметно сближает игру с современными рогалик-проектами, хотя в основе всё ещё остаются аркадные гонки с акцентом на скорость и мастерство.

Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.