Star Wars: Galactic Racer раскрывает три класса транспорта - от манёвренного спидбайка до стремительного Pod Racer

Разработчики Star Wars: Galactic Racer опубликовали подробный обзор транспорта, который станет основой гоночного процесса. В игре сделают ставку не только на максимальную скорость, но и на умение выбирать траекторию и правильно использовать особенности каждого аппарата.

Всего игрокам предложат три типа транспорта. Спидбайк станет наиболее скромным по характеристикам, зато получит высокую манёвренность и возможность контролировать скорость в сложных ситуациях. При резком торможении он накапливает кинетическую энергию, которую затем можно использовать для мощного ускорения.

Skim Speeder представляет собой низколетящий аппарат, способный уверенно проходить крутые повороты. При этом он развивает достаточно высокую скорость, чтобы соперникам было непросто удерживаться за ним.

Третьим вариантом станет Pod Racer — самый узнаваемый для поклонников вселенной тип транспорта. Судя по представленным материалам, эти машины способны развивать огромную скорость, поэтому гонки на них обещают быть особенно зрелищными.

Разработчики постепенно раскрывают подробности Star Wars: Galactic Racer, и разнообразие транспорта выглядит одним из ключевых элементов проекта. Разным машинам придётся подбирать собственный стиль управления, что потенциально сделает заезды интереснее простого соревнования на максимальную скорость.

Релиз Star Wars: Galactic Racer запланирован на октябрь.