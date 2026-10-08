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STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.5 65 оценок

Star Wars: Galactic Racer увеличит число игроков вдвое - разработчики услышали главное замечание фанатов

IKarasik IKarasik

Похоже, у Star Wars: Galactic Racer нашлась единственная серьёзная претензия, которую разработчики не собираются оставлять без внимания. Fuse Games планирует уже в первые недели после релиза увеличить максимальный размер мультиплеерной группы с трёх до шести игроков.

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О планах студия сообщила после многочисленных вопросов от игроков в социальных сетях. Разработчики поблагодарили фанатов за обратную связь и подтвердили, что уже работают над обновлением, которое позволит собирать компании до шести человек.

Точные сроки выхода патча пока не называются, однако Fuse Games рассчитывает выпустить его в течение первых нескольких недель после релиза. Дополнительные подробности обещают раскрыть позже.

Ограничение в три игрока действительно выглядело спорно для динамичной аркадной гонки, рассчитанной в том числе на совместные развлечения. После увеличения лимита до шести человек Galactic Racer станет значительно интереснее для больших компаний, особенно если играть всей группой друзей.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
firefox0047

Ещё бы неплохо добавить возможность создавать свои гонки

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