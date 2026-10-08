Star Wars: Galactic Racer увеличит число игроков вдвое - разработчики услышали главное замечание фанатов

Похоже, у Star Wars: Galactic Racer нашлась единственная серьёзная претензия, которую разработчики не собираются оставлять без внимания. Fuse Games планирует уже в первые недели после релиза увеличить максимальный размер мультиплеерной группы с трёх до шести игроков.
О планах студия сообщила после многочисленных вопросов от игроков в социальных сетях. Разработчики поблагодарили фанатов за обратную связь и подтвердили, что уже работают над обновлением, которое позволит собирать компании до шести человек.
Точные сроки выхода патча пока не называются, однако Fuse Games рассчитывает выпустить его в течение первых нескольких недель после релиза. Дополнительные подробности обещают раскрыть позже.
Ограничение в три игрока действительно выглядело спорно для динамичной аркадной гонки, рассчитанной в том числе на совместные развлечения. После увеличения лимита до шести человек Galactic Racer станет значительно интереснее для больших компаний, особенно если играть всей группой друзей.
Ещё бы неплохо добавить возможность создавать свои гонки